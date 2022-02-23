تاجوراء.. ضبط موظف أختلس من شركة يعمل بها 100 ألف دينار

23 فبراير، 2022 9:53 ص
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أخبار ليبيا 24

تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة تاجوراء من ضبط موظف في إحدى الشركات التجارية، اختلس منها مبلغ 100 ألف دينار.

وأوضحت وزارة الداخلية. أن الواقعة تعود بدايتها إلى تقدم مدير الشركة ببلاغ عن واقعة سرقة واختلاس مبالغ مالية، مشتبها في أحد موظفي الشركة.

وأشارت الوزارة إلى أن رجال التحري أوقفوا المتهم، الذي اعترف باختلاس المبلغ. حيث استغل وظيفته كمحاسب ليسرق مبلغ 300 دينار بشكل يومي عند قفله لحسابات المبيعات.

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهم. واسترجاع 61 ألف دينار من المبلغ المسروق، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

 

23 فبراير، 2022 9:53 ص
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