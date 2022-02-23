بالصور والفيديو | شغف وحماس في أول أيام مبادرة بنغازي بكرة

أخبار ليبيا24

انطلقت الثلاثاء أولى دورات “مبادرة بنغازي بكرة” المجانية التي أطلقتها الدكتورة ريم البركي في بنغازي، واستهدفت 300 شاب وشابة.

وافتتحت الدورات، صباح الثلاثاء، بإقبال واسع من الشباب الطامح لغد أفضل. بدورة المونتاج والتي قدمها المُدرب عبدالرؤوف الأمين، حيث قدّم الأخير محاضرة نظرية عامة حول عملية تركيب الصور ولقطات الفيديو.

وتقام الدورات لمدة شهر ونصف بالتعاون مع مؤسسة براح للثقافة والفنون الواقعة في منطقة وسط البلاد، والتي لازالت تعانب من ويلات الإرهاب إذ يظهر للعيان الدمار الكبير الذي لحق بمبانيها.

وفي مساء اليوم الأول لانطلاق الدورات انطلقت. ووفق الجدول المعد. دورتين الأولى حول “الفوتوشوب” يقدمها المدرب علي القرقوري، كما دورة لتعليم العزف على البيانو يقدمها المدرب سمير كتوع.

وقالت صاحبة المبادرة، الدكتورة ريم البركي، إن هذه المبادرة تهدف إلى تعليم وتطوير مهارات الشباب في بنغازي. وإيمانا منها بدور الشباب الكبير في صنع التغيير. كما أنهم محرك الحياة في المجتمع الليبي، الذي عانى كثيرًا من ويلات الإرهاب.

وأكدت البركي، أن شباب بنغازي مقبلون على الحياة بشغف، كما أنهم يكرهون الحروب والموت، على عكس ما كان الإرهابيون يريدون إثباته للعالم.

كما تضم المبادرة إلى جانب الدورات المتعددة، والتي تصل إلى 13 دورة، ثماني مسابقات، في “الكاريكاتير والتصوير والبورتريه”، كما تضم “الشطرنج والعزف المنفرد والغناء والقراءة والشعر”.