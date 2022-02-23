اخليل يهاجم رئيس مجلس أعيان مصراتة ويصفه بـ”منتحل الصفة الأفاق”

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هاجم القيادي في عملية بركان الغضب العقيد فرج اخليل. محمد الرجوبي المنتحل لصفة رئيس مجلس أعيان مصراتة. حسب وصفه.

وقال اخليل في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”هذه الصفة غير موجودة في الأصل بالمدينة ولا يمثلها إلا مجلس بلدى منتخب فقط”.

وتابع :”عموما هذا الدعى الأفاق ذهب لرجال الزاوية وحكمائها. وقابلهم بهذه الصفة على أمل جمع أكبر تأييد لحكومة العائلة “حكومة الدبيبة”.

وأكد القيادي بالقول :”تفاجأ الرجوبي برد صادم وقوي من حكماء الزاوية بأنهم على تأييد كامل لرئيس الحكومة الشرعى فتحي باشاغا. لتوحيد ليبيا بالكامل ولا يعترفون برجل هزلي وضعيف الإرادة وحكم عائلة فاسدة”.

وأضاف اخليل :”الغريب في الأمر أن الدبيبة على حجم أمواله وشراء الذمم. والتي لا يمكن لباشاغا أن يمتلك أموال طائلة مثل التي يملكها. إلا أنه امتلك رصيد الرجال الوطنيين وهنا يكمن الفرق الواضح بين الإتنين”.