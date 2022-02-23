اتحاد القوة البدنية يشكل الاتحادات الفردية واللجان العامة

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أصدر رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية، منير الشويهدي قرارات. تضمنت تشكيل اتحادات فردية بالمناطق الشرقية والغربية والجنوبية.

ونص القرار على أن يكون اتحاد المنطقة الجنوبية برئاسة صالح علي السنوسي. ونائبه شعيب موسى عبدالرحمن.

وأن يكون بحسب القرارات المقرر عبدالرحمن سالم. وأمين الصندوق عبدالسلام منصور أبوبكر. وعضوية إبراهيم أبوبكر الشريف، وأحمد محمد عبدالهادي، وجمال أبوبكر آدم.

واتحاد المنطقة الشرقية يكون برئاسة علاء عوض الورشفاني. ونائبه طلال عبد السميع مخلوف.

ومقرر الاتحاد محمد صالح الدرسي. وأمين الصندوق مصطفى المهدي المعداني، وعضوية أسامة الطاهر ومراجع أبوستة، والصافي محمد.

أما اتحاد المنطقة الغربية يكون برئاسة محمد البابور. ونائبه محمد أحمد المحجوب، والمقرر أيمن علي عكريش.

ويكون أمين الصندوق وسيم جمال الزوي، وعضوية فرج علي. وعماد الدين النعاس، وعلي العامري.

ونصت قرارت رئيس الاتحاد على تشكيل 3 لجان عاملة وهي اللجنة العليا للحكام برئاسة طارق محمد الصقر، ونائبه رفيق محمد الكوافي.

والمقرر إبراهيم مادي أبوبكر، وعضوية خالد مخلوف. وعلي يوسف الوشيش، والجواهر الرحيبي.

ولجنة الطعون برئاسة عضو الاتحاد سليم علي الفارسي. ونائب رئيس لجنة الحكام رفيق الكوافي، والمستشار القانوني محمد المهدوي.

وشُكلت أيضا اللجنة الإعلامية بالاتحاد برئاسة حلمي نصرات. وعضوية صلاح نجم، ومحمد الولوال، ويونس عبدالسلام، وعمران بوقفة، وفوزي احميد.

وتم تكليف ثلاثة مستشارين بالاتحاد العام. وهم المستشار القانوني محمد سعد المهدوي، والمستشار الإداري حسن يوسف حسن، والمستشار المالي علي محمد القرضاوي.