كتاب Vagabonding لرولف بوتس  والرحالة عمر الطيرة

أخبار ليبيا 24 – بقلم: طه الجواشي

كتاب Vagabonding والكلمة من أصل لاتيني، نستخدمها أيضاً في اللهجة الليبية فنقول “باقابوندو” أخذناها عن الإيطالية، وتستخدم في العديد من اللغات الأخرى مثل الإسبانية والفرنسية وأيضاً الإنجليزية، وتعني التسكع أو التشرد، أو الهائم على وجهه.

يقدم الكتاب بشكل عام، نصائح عن الترحال ويتكلم عن الفرق بين عقلية الرحال، وعقلية المسافر.

لكن البعد الأعمق للكتاب يتكلم عن رحلة البحث عن الذات والتعرف على الاخر.. والزهد في الاستهلاك minimalism ويطرح الكاتب سؤال جوهري حول الزهد.. “هل تستطيع أن تضع كل الأشياء الموجودة في بيتك داخل حقيبة ظهر تحملها؟”.. و “ما هي أهم الأشياء التي تستحق أن تتكبد عناء حملها على ظهرك؟”.

ترتبط كلمة “باقابوندو” في ثقافتنا بالمعني السلبي، لكن رولف يسمي الباقابوندو بالإنسان الحائر، المتسائل والباحث عن المعرفة، الساعي للاستكشاف. يقول روولف، في الوقت الذي يقضي فيه الأغنياء سنوات عمرهم سعياً وراء المال، يفضل الباقابوندوات الوقت عن المال.. حيث يستبدلون حياة الراكض خلف المادة، باستخدام الوقت (أهم رأس مال في حياة الإنسان) للاستفادة منه في عيش تجارب حقيقة.

“الترحال غير مكلف كما يعتقد الكثير من الناس، الإنسان المادي دائماً يفكر في المال، الترحال أرخص مما يعتقده الكثيرون”. يقول الكاتب.

لا يذكر رولف بشكل دقيق عدد الدول التي زارها ولا عدد السنوات التي قضاها متسكعاً بين البلدان.. لكن أطول مدة ذكرها في الكتاب كانت 18 شهراً متواصلات من الترحال.

استمتعت بقراء هذا الكتاب، الذي ذكرني بصديقي الرحالة عمر الطيرة.. باقابوندو أفريقيا وقارات أخرى، الذي استمعت إليه وهو يحكي أغلب النقاط الموجودة في هذا الكتاب. عمر الحائر الباحث عن ذاته، هام على وجهة لمدة 10 سنوات كاملة. لا يحمل معه سوى خيمة وحقيبة ظهر، يأكل ما يأكله سكان المناطق التي يزورها، وينصب خيمته في العراء.

يمتلك رولف بووتس ثلاثة كتب، أشهرها كتاب Vagabonding وهو متحدث يشارك في العديد من المناسبات والمحافل داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية، وتتم استضافته في العديد من البودكاست ووسائل الإعلام المختلفة وهو مليونير حتى وإن كان يدعوا الناس للزهد.

رحلة رولف لم تتجاوز حسب ما ذكره الكتاب السنتين، أي أقل من ربع المدة (20٪) من الوقت الذي قضاه عمر في الترحال. رغم اختلاف وسائل التنقل بين الرحالين، حيث استخدم رولف وسائل النقل المحلية مثل الحافلات والقطارات ورحلات الطيران الداخلية. بينما كان عمر يسافر بين الدول سيراً على الاقدام، وكان يمشي بمعدل 50-60 كيلومتر في اليوم الواحد.

ويقابل الإشادة التي تلقاها رولف في بلاده. تعرض عمر للاعتقال ومصادرة مذكراته الشخصية من قبل الأمن الداخلي عند عودته من رحلته في عام 2006.

ورغم أن بلاده استقبلته بالاعتقال والسجن. يبقي إنجاز عمر الطيرة عظيماً وفريداً من نوعه. ويبقي عمر الطيرة من أكثر الشخصيات التي أثرت فيّ على المستوي الشخصي.

كم أتمني قراءة كتاب يسرد رحلة عمر الطيرة الملهمة ليكون حافزاً ودافعاً للشباب لتحقيق أحلامهم وأهدافهم مهما كانت تبدوا مستحيلة.