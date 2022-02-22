رياح نشطة وأمطار غزيرة..المركز الوطني للأرصاد الجوية ينبه

22 فبراير، 2022 2:45 م
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أخبارليبيا24- طقس
أخبارليبيا24- طقس

أخبارليبيا24

نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء. من تقلبات جوية على مناطق الشمال مصحوبة برياح نشطة تصل سرعتها إلى (50) كيلو متر/الساعة.

وتوقع المركز سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة بداية من مساء اليوم على  مناطق الشمال الشرقى.

وأفاد أن أن الأمطار الغزيرة ستكون تحديدًا على المنطقة الممتدة من سهل بنغازي. إلى أقصى الساحل الشرقى وتمتد الى الدواخل.

وأشار إلى أن هذه الأمطار. تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد (التبروري).

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية. أن تسبب هذه الأمطار في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

22 فبراير، 2022 2:45 م
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