بوقعيقيص تدعو لتكليف وزراء من أبناء القطاع

22 فبراير، 2022 3:42 م
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آمال بوقعيقيص
آمال بوقعيقيص

أخبارليبيا24

دعت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص اليوم الثلاثاء. إلى تكليف وزارء من أبناء القطاع.

وقالت بوقعيقيص. في منشور عبر حسابها على “فيسبوك” :”في تكليفات الوزراء ووكلائهم علينا أن نرسي قاعدة أساسية وهي الأصرار أن يكون أبن القطاع”.

وتابعت عضو ملتقى الحوار :”نحن لا نملك مؤسسات راسخة. فأضعف الإيمان أن يكون رأس القطاع ملم بأبجدياته الأولية”.

وأضافت بوقعيقيص :”قال لي البعض. ألم يكن وزير الصحة ابن القطاع ورأيناه رهن الاعتقال وغيره. نعم ولكن نحن يجب أن نرسي أعراف للمستقبل تستقيم بمضي الوقت بغض النظر عن الشخوص”.

22 فبراير، 2022 3:42 م
13

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