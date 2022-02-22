بوقعيقيص تدعو لتكليف وزراء من أبناء القطاع

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دعت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص اليوم الثلاثاء. إلى تكليف وزارء من أبناء القطاع.

وقالت بوقعيقيص. في منشور عبر حسابها على “فيسبوك” :”في تكليفات الوزراء ووكلائهم علينا أن نرسي قاعدة أساسية وهي الأصرار أن يكون أبن القطاع”.

وتابعت عضو ملتقى الحوار :”نحن لا نملك مؤسسات راسخة. فأضعف الإيمان أن يكون رأس القطاع ملم بأبجدياته الأولية”.

وأضافت بوقعيقيص :”قال لي البعض. ألم يكن وزير الصحة ابن القطاع ورأيناه رهن الاعتقال وغيره. نعم ولكن نحن يجب أن نرسي أعراف للمستقبل تستقيم بمضي الوقت بغض النظر عن الشخوص”.