بوتن: لانسعى لاستعادة الإمبراطورية الروسية

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن. اليوم الثلاثاء، إنه لا يسعى لاستعادة الإمبراطورية الروسية.

وأضاف بوتن. خلال اجتماع مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في الكرملين.. :”توقعنا أن تكون هناك تكهنات بأن روسيا تعتزم إعادة بناء إمبراطورية”.

وأكد الرئيس الروسي. غداة توجيهه الأمر بإرسال قوات روسية إلى شرق أوكرانيا بالقول :”هذا لا يتوافق إطلاقا مع الواقع”.

وأوضح أن روسيا تحترم سيادة جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق الأخرى. مشيرا إلى أن موسكو تعتبر أوكرانيا استثناء من ذلك لأنها بحسب قوله واقعة تحت السيطرة الأجنبية.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال :”إن بلاده تدرس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا. ردا على اعتراف الأخيرة بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا “لوغانسك” و”دونيتسك”.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك اليوم. مع نظيره الإستوني آلار كاريس : “تلقيت طلبا من وزارة الخارجية للنظر في مسألة قطع العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الروسي”.

واكد زيلينسكي أنه يعتزم “دراسة هذه المسألة والعمل عليها. والكرملين يمهد الطريق أمام هجوم عسكري كبير على أوكرانيا”ز

وأفاد زيلينسكي أن إجراءات الرئيس الروسي تستدعي ردا سريعا بعقوبات اقتصادية من جانب الغرب.

واعتبر اعتراف بوتين باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك. خطوة أولى نحو “عدوان عسكري ضد أوكرانيا” مخطط له