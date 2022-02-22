الشاطر: مسافة الاستقرار ما زالت بعيدة ولابد من الاستفتاء على الدستور

22 فبراير، 2022 4:28 م
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عبد الرحمن الشاطر
عبد الرحمن الشاطر

أخبارليبيا24

دعا عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر. إلى ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور قبل تعديله.

وقال الشاطر في تغريدة على حسابه في “تويتر” :”إن  مسافة الاستقرار ما زالت بعيدة”.

وأضاف عضو المجلس :”تحقيق التعايش السلمي بين الليبيين لبناء دولتهم المدنية بعيد هو الآخر”.

وأشار الشاطر إلى :”أن الدستور الذي صاغته هيئة منتخبة يتم تعطيله لإجراء تعديلات عليه”.

وشدد على أن مشروع الدستور أصبح ملكية حصرية للشعب. ولا يجوز تعديله قبل الاستفتاء عليه من صاحب الحق الوحيد.

22 فبراير، 2022 4:28 م
13

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