السويحلي: ندعم مبادرة عودة الأمانة للشعب التي أعلنها الدبيبة

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قال الرئيس الأسبق لمجلس الدولة الاستشاري. عبدالرحمن السويحلي. ندعم مبادرة عودة الأمانة للشعب التي أعلنها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وأضاف السويلحي في تغريدة على حسابه في تويتر :”نعتبر هذه المبادرة. خارطة طريق واقعية وعملية لإنجاز الانتخابات في يونيو”.

وتابع الرئيس الأسبق :”الأمم المتحدة وجميع الأطراف. أمام اختبار حقيقي الآن لمدى مصداقية شعارات دعم الانتخابات التي يرفعونها دائما”.

وختم السويلحي تغريدته :”لن نقبل أبدا بتسليم الدبيبة السلطة إلا لحكومة منتخبة. وفقا لخارطة الطريق المعتمدة”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة أعلن أمس الإثنين، أن خطة “عودة الأمانة للشعب” ستضمن إجراء الانتخابات في شهر يونيو القادم.

وأضاف خلال كلمة بثتها منصة حكومتنا أنه سيلجأ للتصويت الإلكتروني لإتمام الانتخابات في حال لجأ أي طرف للعنف.