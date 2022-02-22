الخارجية: حكومة الوحدة تضم صوتها للمجتمع الدولي لمناشدة روسيا بعدم شن هجوم على أوكرانيا

أخبار ليبيا24

ناشدت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، موسكو بعدم شن أي عملية عسكرية ضد أوكرانيا ودعتها إلى التهدئة وسحب قواتها من الحدود الأوكرانية.

وقالت الخارجية، في بيان، إن حكومة الوحدة الوطنية تنظم إلى المجتمع الدولي في مناشدته لروسيا بالتراجع عن شن أية عملية عسكرية ضد جمهورية أوكرانيا.

وأكدت الخارجية التزام حكومة الوحدة بسيادة جمهورية أوكرانيا ووحدة أراضيها. ودعت روسيا إلى التهدئة وسحب التحشيد العسكري عن الحدود الأوكرانية ومن شبه جزيرة القرم المحتلة.

#بـيـان | تنضم حكومة الوحدة الوطنية إلى المجتمع الدولي في مناشدته لروسيا بالتراجع عن شن أية عملية عسكرية ضد جمهورية #أوكرانيا. كما تؤكد التزامها بسيادة جمهورية أوكرانيا ووحدة أراضيها وتدعو روسيا إلى التهدئة وسحب التحشيد العسكري عن الحدود الأوكرانية ومن شبه جزيرة القرم المحتلة. — ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا (@MFA_Libya) February 22, 2022

وأعلنت الخارجية رفض حكومة الوحدة الاعتراف باستقلال ما يعرف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية.

كما قالت إنها تعلن “رفضها القاطع للتواجد غير الشرعي لـ “قوات الفاغنر” في كل من جمهورية أوكرانيا وليبيا. وتدعو روسيا لاستخدام لغة الحوار والدبلوماسية بديلا عن لغة الحرب”.