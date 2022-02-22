بالفيديو | أب يروي رحلة البحث عن ابنه وتفاصيل مجزرة “تفجيرات القبة” الإرهابية

أخبار ليبيا 24 – تقرير

شهدت بعض المناطق والمدن الليبية أثناء وجود الإرهابيين عدد من العمليات الانتحارية الإرهابية. استهدفت المدنيين الأبرياء من بينها التفجير الإرهابي المزدوج الذي استهدف مدينة القبة وأسفر عن مقتل أكثر من 40 شخص من المدنيين بينهم أفراد من الشرطة.

عبد الباسط فضل إبراهيم والد أحد الضحايا يروي أحداث مأسوية عن تفجير القبة الذي حدث صباح الجمعة يوم 20 فبراير 2015. ويقول :”سمعنا صوت التفجير الأول تلاه التفجير الثاني، وابني فضل الله مواليد 1990 كان أحد ضحايا التفجير”.

اختلطت الدماء بالأشلاء

ويتابع إبراهيم :”فضل الله ابني شرطي كان في فترة مناوبة في مديرية أمن القبة، وعند سماع دوي الانفجارات توجهنا فورا راكضين إلى المديرية. لم يكن هناك اتصالات هاتفية لانقطاع التغطية أخبرونا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى”.

ويضيف الأب والحزن يملئ عينيه ”توجهنا إلى المستشفى ولم أتوقع يومًا في حياتي أن أرى مثل هذه المجزرة. التي لا يمكن أن يصفها شخص اختلطت الدماء بالأشلاء بأجزاء من بقايا البشر من قطع رأسه ويده. كنت وأنا في ذهول مما أرى أبحث عن ابني فلم أجده”.

ثلاجة حفظ الموتى

ويواصل إبراهيم حديثه ”وجدت أحد أبنائي فسألته ألم ترى أخيك فضل الله. فأجابني أن سيارته مدمرة في المركز لكننا لم نجده لا في المديرية ولا المستشفى، بحثنا بين الجثث لم نجده رجعت للمنزل سألت عنه فأجابوني أنه لم يعد للبيت. أخذت جواز سفره فقلت لنفسي لعله يكون مصاب ويحتاج لأن يسافر على عجل”.

ويؤكد بالقول :”توجهت إلى البيضاء عندما وصلت لمنطقة “ابشارة ” التي تبتعد عن القبة ببضع كيلومترات غربا. تذكرت أنني لم أقم بتفتيش ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القبة. فعدت أدراجي وتوجهت نحو الثلاجة لأجد جثة ابني مغطاة وكتب على الغطاء “فضل الله بو طقوق” جلست بجانبه وترحمت عليه”.

الإرهاب بشع

ويروي الأب :”المصاب جلل والحدث كارثة بكل المقاييس نعم هو قضاء الله لكن الإرهاب بشع كيف لإنسان أن يفكر بهذه الطريقة. كيف لمن يدعي الإسلام أن يحمل كل هذا الشر والحقد على مسلم موحد بالله”.

ويصف والد الشهيد مأتم ضحايا التفجير بالعرس الجماعي فقد تجمع الناس من كل حدبًا وصوب للمشاركة في تشييع جثث القتلي. قائلًا إن مشايخ من شرق وغرب وجنوب ليبيا جاؤوا لتقديم واجب العزاء في الضحايا .

وختم إبراهيم حديثه لنا بوصفه المشهد في المستشفى قائلًا :”ما رأيت لا يمكن الخوض فيه، ولا يمكن السكوت عنه. ما رأيت في المستشفى جريمة ضد الإنسانية وفاعلها أبدًا ليس من البشر، في المستشفى ذلك اليوم أجساد مفصولة الرؤوس وأشلاء في كل مكان. جسم مبتور الأيدي و الأقدام، أحشاء متناثرة، المشهد مرعب مخيف وبشع”.