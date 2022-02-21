2307 إصابات جديدة بكورونا في ليبيا

21 فبراير، 2022 1:10 م
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أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 2307 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز، في نشرته اليومية حول الوباء، أن تسجيل الإصابات الجديدة جاء بعد فحص 7120 عينة، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات من العينات بلغت 32.4 بالمائة.

كما أعلن المركز، تسجيل 10 إصابات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا. وبذلك ارتفعت حالات الوفاة منذ انتشار الجائحة في ليبيا إلى 6201 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات الموجبة إلى 486752 منها 444606 حالة متعافية.

نصائح إرشادية

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن هناك العديد من الإجراءات. التي ينبغي اتخاذها للوقاية من انتقال عدوى كوفيد-19 داخل المدارس وانتشارها فيها لضَمان سلامة الأطفال ومُوظفي المدرسة.

وأوصى المركز، بالكشف المبكر عن المخالطين واستقصاء مجموع الحالات وضمان التَباعد الجسدي. كما أوصى باتباع ممارسات نظافة اليدين والنظافة العامة واستخدام الكمامات المناسبة للعمر.

ولفت إلى ضرورة مُراعاة عمر الطلاب وقدرتهم على فَهم واحترام التدابير المتخذة. كما أشار إلى أن الأطفال قد يجدون الأطفال صعوبة أكبر في الالتزام بالتباعد الجسدي أو استخدام الكمامات.

 

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21 فبراير، 2022 1:10 م
29

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