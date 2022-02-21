مايكروسوفت ويندوز 11 وشروط خاصة من أجل تحميله

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تستعد شركة “مايكروسوفت” الأمريكية لطرح نسخة جديدة من “ويندوز 11″، والذي سيتعين من أجل ‏تحميله الموافقة على شروط خاصة.‏

ويجب على المستخدمين إنشاء في البداية حساب على “مايكروسوفت” من أجل تحميل “ويندروز 11 برو”. بحسب مدونة رسمية، وهي خطوة لن تتوافق مع الكثير ممن يأملون في تجنب بيانات. “مايكروسوفت” وجمع بيانات القياس عن بُعد في “ويندوز”.

وتنصح “مايكروسوفت” بعدم استخدام حساب وهمي من أجل تحميل “ويندوز 11 برو” على حواسيبهم.

كما تشترط “مايكروسوفت” ضرورة الاتصال بشبكة الإنترنت من أجل إعداد “ويندوز 11 برو”.

ومن المحتمل أن يتم طرح نظام “ويندوز 11 برو” خلال الأشهر المقبلة.

وتم تقديم “ويندوز 11″، في شهر يونيو 2021، مع تغييرات ملحوظة في الواجهة.

ومن بين أبرز الميزات التي ظهرت مع تحديث “22557” الجديد ميزة تساعد المستخدمين على سحب الملفات. وأيقونات البرامج بسهولة لوضع اختصارات لها على شريط المهام في شاشة التشغيل الرئيسية. وأعيدت هذه الميزة إلى أنظمة “ويندوز” بعد أن كانت مايكروسوفت قد أزالتها من إصدارات Windows 11 السابقة.

وعثر بعض المبرمجين في التحديث الجديد على مجلدات فيها رموز لبرامج جديدة في قائمة Start. في نظام التشغيل، ورموز محدثة لميزة “عدم الإزعاج”، كما حوى التحديث إيماءات. لمسية جديدة للتحكم بقوائم التشغيل والضبط وإعدادات توفير الطاقة.

وظهرت مع التحديث أيضا تعديلات على تطبيق “المفكرة” وتطبيقات الطقس، وعدلت مع تطبيقات الوسائط المتعددة. وبات بإمكان مستخدمي “ويندوز” أيضا تحميل تطبيقات “أندرويد”. في أنظمتهم عبر متجري آبل وأمازون الإلكترونيين.