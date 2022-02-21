لافتا إلى أنه سيلجأ للتصويت الإلكتروني.. “الدبيبة”: الانتخابات البرلمانية ستنطلق في يونيو المقبل

أخبار ليبيا 24

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، أن خطة “عودة الأمانة للشعب” ستضمن إجراء الانتخابات في شهر يونيو القادم. لافتا إلى أنه سيلجأ للتصويت الإلكتروني لإتمام الانتخابات في حال لجأ أي طرف للعنف.

جاء ذلك خلال كلمة بثتها منصة حكومتنا، تحدث خلالها الدبيبة عن تفاصيل خطة سماها “عودة الأمانة للشعب”.

واعتبر الدبيبة، أن تكليف مجلس النواب لحكومة جديدة هو “مناورة فاشلة وإفساد المشهد”.

وقال الدبيبة أن الطبقة السياسية الحالية تدفع نحو مسار خطير وتصر عليه هرباً من الانتخابات.

وأشار الدبيبة إلى أن خطة “عودة الأمانة للشعب” ستنهي كافة الأجسام السياسية بما فيها حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح الدبيبة أن لجنة إعداد قانون الانتخابات ستحيل القانون لمجلس الدولة ومنه إلى مجلس النواب وفي حال تعطل يحال لملتقى الحوار السياسي