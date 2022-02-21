في اليوم الدولي للغة الأم.. اليونسكو: التنوع اللغوي يتعرض إلى تهديد متزايد

أخبار ليبيا24

يحتفي العالم اليوم الإثنين باليوم الدولي للغة الأم تحت شعار “استخدام التكنولوجيا من أجل التعلم المتعدد اللغات: التحديات والفرص”.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” إن فكرة الاحتفاء بهذا اليوم جاء بمبادرة من بنغلاديش، وأقرّها المؤتمر العام لليونسكو عام 1999.

كما ذكرت أن العالم أجمع بدأ الاحتفاء بهذا اليوم اعتبارا من عام 2000. وأضافت، أنها تؤمن بأهمية التنوع الثقافي واللغوي لبناء مجتمعات مستدامة.

ولفتت إلى أنها تسعى إلى الحفاظ على الاختلافات في الثقافات واللغات بغية تعزيز التسامح واحترام الآخرين. وذلك ضمن الجهود الرامية إلى إنجاز ولايتها المتمثلة في تحقيق السلام.

يوماً دولياً سعيداً للغة الأم! تُعتبر اللغات مرآة كينونتنا، والدرع الواقي لهويتنا التي تُعتبر حمايتها مسألة من مسائل حقوق الإنسان. ما هي كلمتك المفضلة بلغتك الأم؟ https://t.co/mfdsJ5nx2T#اليوم_الدولي_للغة_الأم pic.twitter.com/tSaEV2Y2t6 — اليونسكو (@UNESCOarabic) February 21, 2022

تهديد متزايد

وقالت اليونسكو، إن التنوّع اللغوي يتعرض إلى تهديد متزايد في ظل اندثار عدد أكبر من اللّغات.

وأشارت إلى “أن 40 بالمائة من سكان العالم لا يتحصلون على التعليم بلغة يتحدثون بها أو يفهموها. ولكن، ثمّة تقدّم ملموس في إطار التعليم المتعدد اللغات القائم على اللغة الأم. وما يقترن به من فهم متزايد لما يمثله من أهمية. ولا سيما في مرحلة التعليم قبل المدرسة. فضلاً عن تزايد الالتزام بتطويره في الحياة العامة”.

كما أكدت اليونسكو، أن “اللغات تمثّل أساس وجود المجتمعات متعددة اللغات والثقافات. وهي الوسيلة التي تتيح صون الثقافات والمعارف التقليدية ونشرها على نحو مستدام”.

وذكرت، أن شعار اليوم الدولي للغة الأم لعام 2022، يُبرز الدور الذي يمكن للتكنولوجيا أن تؤديه للدفع بعجلة التعلم المتعدد اللغات ودعم الارتقاء بجودة التعليم والتعلم للجميع.