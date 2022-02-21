غالبيتها لغرض العلاج.. متى كانت آخر رحلة لك خارج البلاد هكذا كانت ردود متابعينا

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

يعتبر السفر في كافة أنحاء العالم متعة لا متناهية، إلا أنه تحول في غالبيته في ليبيا إلى رحلة علاج شاقة تبدأ بصعوبة الحصول على جواز السفر مرورا بصعوبة الحصول على التأشيرة بالإضافة إلى تردي الخدمات في المطارات الليبية التي تتخبط في مواعيد السفر.

السفر للعلاج يقل كاهل المواطنين

غالبية الليبيين يعانون من ظاهرة السفر للعلاج بالخارج ما يثقل كاهل المواطنين ويستنزف مواردهم وسط غياب القطاع الصحي في ليبيا للتحول جُل رحلات السفر في ليبيا إلى رحلة علاج شاقة.

أخبار ليبيا 24 طرحت سؤالاً على متتبعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة آراء المواطنين حول آخر رحلاتهم وأسباب سفرهم. فكان السؤال: ” امتى اخر مرة سافرتوا؟ ووين عديتوا؟”.

صعوبة توفير ثمن رحلة العلاج

ردود المشاركين اتفقت غالبيتها على أن سفر الليبيين أصبح في غالبيته لغرض العلاج، حيث يقول المشارك، Hisham Bandardf أن آخر رحلة سفر له كانت في عام 2014 إلى تونس، مشيرا أنها كانت لغرض علاج شقيقه، وقال: “يعلم الله كيف لمينا الموضوع بيش نسافروا بيه لعلاجه”.

ذات المشارك أضاف: “من وجهة نظري أن أغلب الليبيين من ذوي الدخل المحدود. ما يكونش سفرهم إلا لغرض العلاج وباقي من يسافروا من ذات الطبقة يكون سفرهم لغرض العمل بعد ما اتوفرلهم الجهة اللي يخدموا فيها التذاكر والإقامة والبكت مني. ربي يفرج ع الليبين”.

غياب أساسيات الحياة

أما المشارك، فتحي بوراس، فقال: “أساءلنا عن أكلنا ولباسنا وغيره من أساسيات الحياة.. أوحلنا فيها أصبحنا فقراء بعد فبراير ولا حولا ولا قوة إلا بالله”.

كما شاركت، فتحية محمد، وأكدت أن رحلتها الأخيرة كانت إلى تونس لغرض العلاج.

الوجهة تونس

وفي السياق أكدت المشاركة، Rowaida Alfetoreأن آخر رحلة سفر لها كانت إلى تونس، للعلاج. وهو ذات الأمر الذي أكده المشارك Bashir Shreef حيث كانت رحلتها للعلاج في تونس أيضا.

وكان المشاركين، ميار ميار، ومبدع القلم، متشاركين في ذات السبب وذات الوجهة حيث أكدا أن آخر رحلة لهما كانت إلى تونس وذلك لغرض العلاج.