رئاسة النواب تؤكد مطالبتها للكبير وتنفي هذه الشائعات

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أكد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب اليوم الأثنين، بأن رئاسة المجلس طالبت محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد الصديق الكبير باستمرار صرف الباب الأول بند المرتبات بالزيادات التي تم إعتماد قوانينها من قبل مجلس النواب و الباب الرابع بند الدعم فقط من الميزانية لحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية قانوناً.

ونفى المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبر صفحته بالفيسبوك، كافة الشائعات التي يتم تداولها. عبر صفحات التواصل الاجتماعي مشبوهة التمويل، بشأن مزاعم قيام رئيس مجلس النواب. بإيقاف صرف المرتبات بالزيادات المعلنة”.

وأكد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، بأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح. يشدد في كل لقاء على ضرورة توفير الحاجات الأساسية للمواطنين دون إنقطاع. لأنها حق مشروع لكل مواطن ولابد أن تتكفل به السلطة التنفيذية.

وفي سياق ليس ببعيد كشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي. أنه قريبًا سيعرض فتحي باشاغا تشكيلة حكومته للمجلس للموافقة عليها ومنحها الثقة.

وأوضح في تصريحات صحفية أن باشاغا يجري اتصالات مكثفة مع مجلسي النواب والدولة وبعض الشخصيات السياسية والأطراف الفاعلة للتشاور بشأن تشكيلته الوزارية.

في حين نفى المستشار الإعلامي التسريبات المتداولة عن بعض الأسماء بأنها ضمن التشكيلة الوزراية في الحكومة الجديدة.

وأفاد المريمي أنه في حال اعتماد الحكومة ومنحها الثقة، ستعد هي الحكومة الرسمية في البلاد.

في حين أكد المستشار الإعلامي أن أي حكومة أخرى ستكون مخالفة للإعلان الدستوري والقوانين المعمول بها في ليبيا.