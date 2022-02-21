تنتوش: مقترح قانون المرتبات الموحد ما زال يُدرس

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قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش. إن مقترح قانون المرتبات الموحد ما زال يدرس من الفنيين والمختصين.

وأضاف في تصريحات صحفية. أنه خلال هذا الأسبوع أو الذي يليه، سيعرض على مجلس النواب.

وعزا تنتوش سبب التأني في عرضه هو الحصول على قانون يتماشى مع الواقع ولا يكون عرضة للتغير أو الانتقاد.

وتابع :”أنا من أول المطالبين بإعداد قانون موحد للمرتبات لإلغاء الفوارق الاجتماعية واستمتاع الليبيين بثرواتهم”.

واستطرد رئيس اللجنة :”المشكلة أن كل الفئات توظف حملة شهادة ثانوية وغير مؤهلين. ومساواتهم مع حملة شهادات عليا وخرجين. وهذا يحتاج إلى دراسة وتنقيح قبل إصدار القانون”.

وذكر تنتوش. أن القانون قارب الانتهاء، ونأمل ألا يكون عرضة للنقد، ونرحب بآراء الماليين والخبراء والاقتصاديين قبل إقراره.