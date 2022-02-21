بالفيديو | مراقبات آثار بنغازي وشحات وطبرق وتوكرة تعلن دخولها في إضراب عام

أخبار ليبيا 24

أعلن موظفي مراقبات الآثار في بنغازي وتوكرة وشحات وطبرق دخولهم في إضراب عام، وذلك لما تعانيه المراقبات من أوضاع سيئة تحول دون تأدية مهامهم.

وأوضح البيان أن مراقبات الآثار تعاني من عدم توفر الإمكانيات سواء المادية أو المعنوية التي تساهم في تأدية مهام العمل.

غياب ميزانية العام الماضي

وأشار البيان إلى أن دور المراقبات مهم في حماية وحفظ تاريخ ليبيا وموروثها الثقافي. لافتا إلى أن المراقبات لم تتحصل على حصتها من ميزانية العام الماضي منذ تولي حكومة الوحدة الوطنية مهامها وحتى تاريخ البيان.

وقال البيان: “لا نعرف الأسباب التي منعت منها المراقبات للحصول على ميزانيتها”. لافتا إلى أن بعض المراقبات لا تملك مقارا إدارية تتوفر فيه الشروط الصحية بالإضافة إلى أن بعضها آيل للسقوط في أي لحظة.

متابعة المواقع الأثرية بسيارات خاصة

وأشار البيان إلى أن باحثي الآثار يتابعون المواقع الأثرية لإيقاف الاعتداءات عليها يتم عبر سيارتهم الخاصة. لعدم توفر سيارات مخصصة لزيارة المواقع وأنهم يدفعون مصاريف الجولات الميدانية من جيوبهم الخاصة. بالإضافة إلى تعرضهم للعديد من عمليات التهديد والتهجم عليهم دون توفير الحماية لهم.

ولفت البيان إلى أن باحثي الآثار لا يستطيعون تأدية مهام عملهم سواء الإدارية أو الميدانية. إلا بعد توفير كافة متطلبات العمل التي من شأنها تهيئة البيئة المناسبة لتأدية مهام العمل.

المطالبة بمعرفة أين صرفت ميزانية العام الماضي

وتمثلت مطالب باحثي الآثار في معرفة ميزانية العام الماضي أین صرفت وأين حصة مراقبات الآثار منها.

كما طالب باحثي الآثار بتوفير مقرات إدارية للمراقبات. وتوحيد مصلحة الآثار الليبية وتكليف رئيسا لها.

وطالب باحثي الآثار في بيانهم بتوفير مقرات إدارية للمكاتب التابعة لمراقبات الآثار. وتوفر الإمكانيات الخاصة بالعمل الميداني لحماية المواقع الأثرية من سيارات للنقل وإمكانيات الحماية للمواقع الأثرية.

غياب الحماية للباحثين أثناء تأدية علمهم

كما طالب باحثي الآثار بتوفير الحماية للباحثين أثناء تأدية مهامهم وزيارة المواقع الأثرية. وأيضا تسوية مرتبات الباحثين والموظفين إسوة بباقي قطاعات الدولة. وتوفير التأمين الصحي.

وأيضا توفير “المخازن الخاصة بالقطع الأثرية لمراقبات الآثار لحمايتها من التلف والضياع. فهي تعاني من العوامل الطبيعية كما أن مكان التخزين التي فيها القطع وضعها مزري”.

كما طالب باحثي الآثار بتكملة المشاريع المتوقفة في فترة الحكومة الليبية المؤقتة. مطالبين هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومجلس النواب بالنظر والوقوف على ما تعانيه مراقبات الآثار.

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