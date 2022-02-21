المنفي يحضر افتتاح المؤتمر الدولي الأول للغة الفرنسية بطبرق

أخبارليبيا24_متابعات

حضر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، المؤتمر الدولي الأول للغة الفرنسية، الذي تقيمه كلية الآداب، جامعة طبرق، بفندق دار السلام، بمشاركة عدد من الأساتذة الليبيين والأجانب المتخصصين في اللغة الفرنسية، وبحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلبة بالجامعة.

وأكد المنفي في الكلمة التي ألقاها أمام الحضور، على أهمية إقامة المؤتمرات العلمية، لمساهمتها في زيادة التراكم المعرفي. ونقل الخبرات بين الزملاء في مجال تخصصهم. من خلال البحوث وورقات العمل التي تعرض، وما يعقبها من فتح باب النقاش الجاد والفاعل حولها.

ويهدف المؤتمر الذي يعقد خلال الفترة من 21-23 فبراير الجاري، لمراجعة التجارب التعليمية. في تطبيق الأساليب الحديثة المتبعة في تعليم اللغة الفرنسية بليبيا، باستعراض البحوث وورقات العمل. التي سيقدمها الأساتذة المختصين في اللغة الفرنسية طيلة أيام انعقاده. ووضعها محل نقاش من أجل الخروج بتوصيات تساهم بشكل مباشر في تعليم وتعلم اللغة الفرنسية بطريقة سليمة.

وفي سياق أخر قال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الأحد، أنه “لا مجال للتراجع عن التعديل الحادي عشر الذي ينظم الهيكل السياسي للدولة الليبية”؛ في إشارة إلى تعديل الإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب في 26 نوفمبر 2018.

وجاء ذلك في بيان مقتضب نشره اللافي على صفحته الرسمية بـ فيسبوك، اليوم الأحد.

ونصت المادة الأولى من التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري على أن “يضمن الاتفاق السياسي المعدل وفقًا لما تم الاتفاق عليه. بتكوين المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، استنادًا إلى الإعلان الدستوري”.

وتنص المادة الثانية من التعديل ذاته على أن “يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، ولا يترتب على هذا التعديل إضفاء أي شرعية على أية أجسام أو صفات أو مراكز قانونية نشأت قبل ولم تكن مضمنة في الإعلان الدستوري، وينشر في الجريدة الرسمية”.