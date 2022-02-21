المنصوري يعتذر عن قبول منصب بنادي الجزارة

21 فبراير، 2022 11:28 م
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أخبار ليبيا 24

قدم، أسامة عبد الحفيظ المنصوري، اعتذاره عن قبول منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بالنادي الأهلي بنغازي.

وفي بيان وجهه لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أوضح المنصوري أن ذلك يأتي بناء على ظروفه الخاصة.

لافتا أنه يحرص على افساح المجال لتوظيف الخبرات والكفاءات من القادرين على تحمل تبعات هذه الوظيفة لخدمة الصالح العام لتطوير مؤسسة القلعة الحمراء الحبيبة.

يذكر أن نادي الجزارة يتربع على قائمة ترتيب  المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم برصيد 31 نقطة.

21 فبراير، 2022 11:28 م
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