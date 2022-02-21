المريمي: قريبا سيعرض باشاغا تشكيلته الوزارية على مجلس النواب

21 فبراير، 2022 4:15 م
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فتحي المريمي
فتحي المريمي

أخبارليبيا24

كشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي. أنه قريبًا سيعرض فتحي باشاغا  تشكيلة حكومته للمجلس للموافقة عليها ومنحها الثقة.

وأوضح في تصريحات صحفية أن باشاغا يجري اتصالات مكثفة مع مجلسي النواب والدولة وبعض الشخصيات السياسية والأطراف الفاعلة للتشاور بشأن تشكيلته الوزارية.

ونفى المستشار الإعلامي التسريبات المتداولة عن بعض الأسماء بأنها ضمن التشكيلة الوزراية في الحكومة الجديدة.

وأفاد المريمي أنه في حال اعتماد الحكومة ومنحها الثقة، ستعد هي الحكومة الرسمية في البلاد.

وأكد المستشار الإعلامي أن أي حكومة أخرى ستكون مخالفة للإعلان الدستوري والقوانين المعمول بها في ليبيا.

21 فبراير، 2022 4:15 م
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