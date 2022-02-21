الكبير يجتمع مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية والسفير نورلاند

21 فبراير، 2022 12:09 م
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أخبار ليبيا24

قالت السفارة الأمريكية، اليوم الإثنين، إن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصادق الكبير أطلع نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية، إريك ماير والسفير نورلاند، في 20 فبراير على آخر التطورات في التنفيذ المالي والضريبي في ليبيا والتقدم المحرز نحو إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وأضافت السفارة، أنهم اتفقوا على أهمية الشفافية في دفع الرواتب والنفقات الحكومية الأساسية. بانتظام لصالح الشعب الليبي والحفاظ على استقلال. وحياد مؤسسات الدولة مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

كما ذكرت السفارة، أن مساعد وزير الخزانة ماير يتطلع إلى لقاء المحافظ الكبير خلال زيارته المقبلة. إلى واشنطن في مارس لمناقشة التقدم المستمر في أولويات الإصلاح الاقتصادي في ليبيا.

من جانبه، ذكر مصرف ليبيا المركزي، الأحد، أن اللقاء عبر تقنية الفيديو، تركّز حول الوضع الاقتصادي والمالي والانفاق العام لسنة 2022.

وأضاف مصرف ليبيا المركز، أن الاجتماع تركّز  أيضا حول التقدم الإيجابي في مشروع توحيد المصرف المركزي.

توحيد المصرف المركزي

وفي يناير الماضي وقّع محافظا المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي. على عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة للخدمات المهنية الرائدة، وذلك لدعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها.

وأكد، المصرف المركزي، أن التوقيع يعد انطلاقة فعلية لعملية إعادة توحيد المصرف التي أعلنها الكبير والحبري في وقت سابق.

كما أوضح المصرف، أن خارطة إعادة التوحيد ستكون ضمن أربعة مراحل. سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يحاكي أفضل الممارسات العالمية.

 

 

 

 

21 فبراير، 2022 12:09 م
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