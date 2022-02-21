العكاري: الكثير من المعلومات الاقتصادية تتداول وهي معلومات كاذبة

21 فبراير، 2022 2:34 م
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مصباح العكاري
مصباح العكاري

أخبارليبيا24

قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري. اليوم الإثنين، إن كثير من المعلومات الاقتصادية تتداول في مواقع التواصل الاجتماعي وفي القنوات الإعلامية هي معلومات كاذبة.

وأضاف العكاري في منشور عبر حسابه على “فيسبوك أن تلك المعلومات تتداول على أنها حقيقة.

وتابع عضو اللجنة :” نحتاج قناة اقتصادية متخصصة ليس لها علاقة بالشأن السياسي تكون مهمتها  توعية المجتمع الليبي بحقيقة وضعه الاقتصادي”.

وأكد أن هذه القناة تساهم في الوصول إلى مجتمع له ثقافة مالية واقتصادية. حتى لا يتلاعب بنا أحد في أمورنا المهمة والمتعلقة بحياتنا الاقتصادية. 

21 فبراير، 2022 2:34 م
32

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