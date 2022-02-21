الدبيبة يشارك في إطلاق لوحة المعلومات الإلكترونية لمشروعات التنمية

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شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ظهر اليوم في حدث اطلاق لوحة المعلومات الإلكترونية لمشروعات التنمية لسنة 2021 بالإضافة إلى إعلان حسابات الدخل والناتج القومي من سنة 2006 إلى 2021، والذي اشرفت عليه وزارة التخطيط بالتعاون مع هيئة الأبحاث الهندسية وتقنية االمعلومات.

وبحسب صفحة المكتب الإعلامي للدبيبة على الفيسبوك أن المشاركة تأتي تعزيزًا للشفافية. ولنشر كافة المعلومات عن برامج التنمية بحضور رئيس جهاز الرقابة الإدارية سليمان الشنطي. ونائب رئيس الوزراء السيد رمضان أبوجناح وعدد من الوزراء وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية.

وأكد الدبيبة خلال كلمته على أهمية توفير المعلومة وذلك في طرحها وفي توقيت هذا الطرح. كما عبر عن أنبهاره بالنتائج الواردة بلوحة المعلومات بالإضافة للعمل الكبير الذي تم لإظهار هذه النتائج.

وفي سياق ليس ببعيد أعلن رئيس مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، أن القروض ستكون بقيمة 150,000 الف دينار و تستهدف المبادرة 25 الف مستفيد.

وكانت قد أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، أن التسجيل في مبادرة رئيس الحكومة ستكون عبر منصة إلكترونية ستطلق الأحد القادم.

وستشمل المرحلة الأولى توزيع 1500 قطعة أرض في المنطقة الشرقية و3500 في المنطقة الجنوبية، و3500 بالمنطقتين الغربية والوسطى.

من جانبه قال وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، فتح الله الزني. أنه جرى الاتفاق على إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الحكومة لإسكان الشباب والأسر المحتاجة.

في حين أوضح الزني في مؤتمر صحفي ضم عددا من وزراء حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد. أن الوحدات السكنية المستهدفة بمبادرة رئيس الحكومة، هي المتوقفة منذ 10 سنوات ولم تخصص سابقا.