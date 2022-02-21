التعاقد لصيانة ثلاث جسور مدمرة جراء الحرب على الإرهاب في بنغازي

21 فبراير، 2022 2:04 م
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أخبار ليبيا24

أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الإثنين، التعاقد على تنفيذ أعمال صيانة  3 جسور دمرت جراء الحرب على الإرهاب  داخل المدينة.

وأوضحت البلدية، أن الجسور، هي، جسر شارع أحمد رفيق المهدوي بجوار نادي نجوم الصابري وجسر الزريريعية بجوار مقر التموينية، وكذلك الجسر الرابط بين جزيرة دوران سيدي يونس وشارع الجزائر .

وذكرت، أن هذا الإجراء لأتى بعد تكليف مكتب هندسي للقيام بالدراسات والتصاميم الفنية لأعمال الصيانة والحصول على موافقة ديوان المُحاسبة على التعاقد. ولفتت إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

وشهدت بنغازي خلال الحرب ضد الجماعات الإرهابية تدمير عدد من الجسور الحيوية. وعملت تلك الجماعات إبّان محاصرتها من قبل الجيش الوطني على تدمير تلك الجسور. لمنع تقدم آليات الجيش إلى داخل الأحياء التي كانت تسيطر عليها.

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21 فبراير، 2022 2:04 م
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