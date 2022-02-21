استمع لأصوات الرماية التي قتلته.. أب من القيقب يروي اللحظات الأخيرة قبل استشهاد نجله بدرنة

أخبار ليبيا24

عبدالباسط علي جاد الله رجل ستيني استشهد نجله وسط مدينة درنة قبل نحو خمس سنوات، بعد قتال ضارٍ ضد الجماعات الإرهابية المتمركزة في حي المغار.

سنوات مضت على استشهاد ابنه ومازال، كغيره من الأباء الليبيين الفخورين باستشهاد أبنائهم الذين كانوا مثالًا للتضحية والفداء، يسكن الحزن الممزوج بالصبر قلبه.

قتال الجماعات الإرهابية

في بلدة القيقب الواقعة إلى الجنوب من منطقة الأبرق بالجبل الأخضر، يقول عبدالباسط مقابلة بمنزله مع أخبار ليبيا24، إنه كأي أب يخشى على أبنائه ويتمنى أن تكون أعمارهم أطول عمر منه، إلا أن ما تعرضت له البلاد من مآس على يد الجماعات الإرهابية جعلنا ندفع بهم لقتالهم.

ويضيف، أن ابنه الكاسح كان شرطيًا عاملًا بمطار الأبرق وما أن انطلقت الحرب على الإرهاب حتى التحق بها مقاتلًا ضمن إحدى الكتائب التابعة للجيش.

ويواصل، “كغيري من الأباء حاولت ثنيه عن القتال إلا أنني وأمام إصراره وإلحاحه على ذلك، قبلت بذلك”.

ومازال عبدالباسط رغم من مرور سنوات على استشهاد نجله. يتذكر كامل تفاصيل مشاركة الكاسح في المعارك التي خاضها الجيش ضد تلك الجماعات.

يقول عبدالباسط، “الكاسح شارك في العديد من المعارك منها معارك بنينا في بنغازي والحقول النفطية في البريقة وراس لانوف، كما شارك في معارك الظهر الحمر”.

ويضيف، “بعد تلك المعارك استمر الكاسح في القتال من أجل تحرير درنة وفي عام 2018 استشهد داخل حي المغار وسط المدينة”.

اللحظات الأخيرة لاستشهاد الكاسح

وعن تلك اللحظة يتحدث عبدالباسط وشيء من الحزن يرتسم على ملامحه. وقال لأخبار ليبيا24 إنه قدم القيقب لزيارة اجتماعية لأحد أحياء درنة المحررة. حادث نجله عبر الهاتف. وكان قد ذكر له أنه يريد العودة إلى المنزل، ولكن في لحظة ما انقطع صوته وأطبق الصمت مفسحًا المجال أمام أصوات الرماية.

ويضيف، “بعدها حاولت مرارًا الاتصال به، لكن ما من مجيب. تحدث إليّ من كان معي إنه ربما يكون مشغولًا بالاشتباكات، لكنني أكدت لهم بأن شيئًا ما قد حدث له”.

كانت المسافة بين الكاسح ووالده قصيرة، لكن ما حدث حال دون أن يلتقي بوالده ويرجعا سويا أحياءً إلى القيقب.

ويتابع عبدالباسط، “انتقلنا على وجه السرعة إلى مستشفى الهريش، وبالفعل وجداناه هناك، وقد كان مصابًا بثلاث إطلاقات. تحدث إليه وقال لي إنه بخير. أخرجوني من الغرفة وبعد لحظات، أخبروني باستشهاده”.

تساؤل

بعد استشهاده يقول عبدالباسط إن ابنه الكاسح “أوقف مرتبه ولم يسوى وضعه إلى الآن. من قبل وزارة الداخلية على أنه شهيد كغيره من الذين استشهدوا خلال الحرب على الإرهاب”.

ويضيف، “إلى غاية الآن لم تتم تسوية وضعه على الرغم من الوعود التي تلقيناها. الخلل لدى وزارة الداخلية”.

ويتساءل عبدالباسط، “لماذا لحد الآن لم تصرف مرتباته ولماذا لم يصنف ضمن قوائم الشهداء؟”.

ويطالب عبدالباسط بأن يضم نجله الكاسح ضمن قوائم الشهداء الذين استشهدوا وضحوا بأنفسهم لأجل الوطن وتحريره من تلك الجماعات الإرهابية.