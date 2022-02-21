أخبارليبيا24_استفتاء

استفتاء.. ستيفاني وليامز هل هي رئيسة البعثة الأممية ضمنياً؟

بعد تحركاتها الأخيرة وجلوسها مع كافة الأطراف الليبية من أجل محاولة الوصول لمقاربة سياسية ممكنة وواقعية تفضي لتحديد موعد للانتخابات الليبية البرلمانية والرئاسية وبشكل عاجل لازال يرى البعض أن ستيفاني وليامز تناصر أطراف على الأخرى وتحاول تمرير أجندة تكتلات سياسية قد تكون مرفوضة من أغلب الشعب الليبي.

وتقول مصادر صحافية أن روسيا تضغط نحو رحيل المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز. والولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإبقائها، ومن بين الأسماء المطروحة لخلافتها. دبلوماسي ألماني، ووزير غاني سابق.

ويبدو أن ذلك يأتي لتعارض المصالح الدولية ليس فقط مع تكتلات سياسية ليبية بعينها وأنما تعدى الأمر ذلك للوصول إلى المستشارة ستيفاني وليامز التي فيما يبدو وكما يقول البعض أنها أصبحت تقف حجرة عثر أمام مصالح دول عظمى وقوى دولية لها تأثير كبير في المشهد السياسي الليبي.

من هذا المنطلق طرحت أخبارليبيا24 سؤال على متابعيها في هيئة استفتاء لمعرفة أرائهم بشأن وجود ستيفاني وليامز كمستشارة أممية في ليبيا في محور سؤال كان كالتالي. رغم كونها مستشارة في البعثة .. تحصلت على دعم لها من السفارة الامريكية والاتحاد الأوروبي ضد تصريحات الدبيبة. هل تعتبر ستيفاني هي رئيسة البعثة الأممية ضمنياً؟؟ نعم – لا.

أراء وتوافقات

ويقول المهدي الهاشمي ” البعثة الاممية لاتنجح الابدعم من أمريكيا ومادامت المستشارة أمريكيا فالدعم لها دائما حاضر لانجاح مهمتها لان نجاحها نجاح للدولة الامريكية في العالم والتربع على قيادته”.

في حين يتوافق محمد بوشكيوه مع المهدي قائلا ” نعم هي رئيسه البعثه وتدعمها المخابرات الامريكيه وتتلقي في اوامرها من لانقلي ووظيفتها إدارة الازمه الليبيه حتي لايصلوا الي حل واستعملت الاوباش والالياش وماكثرهم الحل في ليبيا الانصال ببرقه او مصل قوي يحقن به هذا الشعب الميت عله يتحشم علي وجهه حوالي2250 مليونان ومايتين وخمسين الفا استلموا بطاقات الانتخاب خرج المشري وبادي وقالولهم مافيس انتخابات طبسوا وذهبوا ..هل فيهم خير”.

أيضا Abdalhakem Altabeb يقول ” اعتقد ومع فائق اعتداري لكل الليبيين لو تمتل دور بول بريمر ف العراق وتخرج للعلن وتنهي لنا كل هذه المراحل الانتقاليه. والوجوه النكره التي دمرتنا ودمرت الدوله. وذلك بالاشراف على انتخابات رئاسيه وبرلمانيه حتى تستلم اجسام منتخبه من الشعب السلطه أحسن من عملها من تحت الطاوله ودعمها لكل الاطراف الجدليه لكي يبقى الوضع على ما هو عليه الى ما لا نهايه هذا بدل ان نبقى تحت رحمة السفراء والمتطفلين ف الداخل الليبي. ،، مع فائق اعتداري واحترامي للوطنيين والغيورين في هذا الوطن المنكوب”.

في حين يقول المحترم بالخير ” تي هذه المرأه تحرك في اشباه الرجال. و تحطلهم في خارطه طريق يمشو عليها هيا الا تحكم

قصدك انت مصدق. انها لما تطلع في الاعلام تقول هذا قراو سيادي من مجلس الدواب. وما نبي ندخل في شؤون الداخليه

الحاجة ستيفاني. سيدة علي الا مدايرين روحهم تريس علينا”.

بصفة عامة أتت معظم التعليقات متوافقة بشأن تحكم ستيفاني وليامز في المشهد الليبي. وأنها تنفذ خططة وأجندات دول أخرى في ليبيا. أبرزاها أمريكا التي يرى عدد من متابعينا أنها تدعم وليامز بكل ما أوتيت من قوة. وتمكنها من التحرك بحرية وتغيير المشهد السياسي بكل أريحية.