استطلاع| آراء متابعينا حول خطوة الدبيبة بتشكيل لجنة لصياغة قانون الانتخابات البرلمانية

أخبارليبيا24- استطلاع

منذ أن تولى عبدالحميد الدبيبة رئاسة حكومة الوحدة الوطنية تم تسجيل عدد من المخالفات القانونية والتجاوزات المالية في عهده.

منتقدوه لم يتركوا له شيء. من أموال صرفت. ومن قرارات اتخذت كانت مقابل تنازلت ووعود من حكومة الدبيبة التي قيل إنها وصلت بالرشاوي منذ بدايتها.

مؤخرًا. أعلن رئيس الحكومة عن تشكيل لجنة لصياغة قانون الانتخابات البرلمانية رغم أنه سلطة تنفيذية. هذا القرار لقي معارضين كثر كونه ليس صاحب اختصاص.

وفي هذا الشأن توجهنا لمتابيعنا حول مدى تأييدهم لهذا القرار هل هم معه أم ضده، وكانت البداية مع زياد رجب زايد النعمى :”نعم..لأن الوضع يستوجب هذا”.

أما Abduladim ALfrjne يعارضه فيقول :”لا، ليس من حقه الجانب التشريعي”.

وأعلن حسام درناوي، و Ahmade Agnebba، واروي الزوي، و Amjid Aiber أنهم يؤيدون خطوة الدبيبة بتشكيل لجنة لصياغة قانون الانتخابات البرلمانية.

فيما يقول أحمد الحوتي :”لا..بعدها معاش تاكل كسرة مع الإخوان”، كذلك ناجي المنفي يرفض هذا الإجراء الذي اتخذه الدبيبة.

وترى Mas Mas:”نعم لظروف المرحلة. ضرورى من الانتخابات باش تنتهى المشاكل والصندوق هو الفيصل”.

وأبدى Ezedden Abuzaenin موافقته للخطوة ويقول :”نعم للدستور والانتخابات الرئاسية في شهر يونيو المقبل”.

في حين قال كبير ويفهم :”من حبه للسلطة – الدبيبة – بيعمل المستحيل. هو حتى الانتخابات لايريدها”.

ويضيف :”الدبيبة أي شي يعترض طريقه على الكرسي يكرهه حتى لو كان ظل خياله ولهذا هو الآن فى حالة جنون”.

ويعتقد Yousef Yousef :”أضغاض أحلام عباد الفساد”.

أما ناصر البكوش، و Mohamed Mohamed، وعبدالله أبوزيد ، وأبوبكر صقر، وصفطة صفطة يؤكدون أنهم مع هذه الخطوة ويؤيدونها.

في حين يرفضها كل من Al Hawaz، ومحمد الزين، Mariam Mariam، وSalam Hasan Ahmed.