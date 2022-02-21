إنفينيتي تطلق أيقونتها QX80 الجديدة

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أعلنت شركة إنفينيتي. عن إطلاق أيقونتها QX80 الجديدة. التي تنتمي إلى فئة SUV. في أسواق الشرق الأوسط بثلاث فئات، هي: SENSORY وProACTIVE و Black Edition.

وأجرت الشركة اليابانية. تحديثات وتحسينات كبيرة على السيارة في عام 2022. حيث أعادت تصميم القسم المركزي.

يضمّ القسم. شاشة عرض إن تاتش عالية الدقة بمقاس 12.3 بوصة، وتتوافق مع نظامي آبل كار بلاي وأندرويد أوتو عبر منفذ يو إس بي. لتوفير أجواء ترفيهية بكل سهولة أثناء القيادة.

إضافة إلى شاحن لاسلكي جديد للهواتف الذكية. ونظام صوتيّ بأداء متميز من Bose Performance.

وتضمّ الفئتان ProACTIVE وBlack Edition مرآة خلفية ذكية. تتيح الرؤية خلف السيارة ذات الثلاثة صفوف من المقاعد. بدون أي عوائق حتى بوجود ركاب أو أمتعة.

كما تمت إضافة نظام مراقبة السيارة بالكامل. مع خاصية كشف الأجسام المتحرّكة ونظام الكشف بالأمواج الصوتية الأمامي والخلفي. لتسهيل ركن السيارة في المساحات الضيقة.

وترتقي السيارة الجديدة بمستويات الأمان مع أنظمة مساعدة السائق. التي تشمل نظام التحكم الذكي بسرعة السيارة. ونظام التدخل لمنع التصادم الخلفي ونظام التنبيه ومنع الخروج عن المسار ونظام التنبيه للنقاط العمياء والتدخل الوقائي.

وتكتسي مقاعد السيارة العصرية في الصفوف الثلاثة بالجلد أو بجلود الأنيلين. كما يتوفر خيار تزويد مقاعد الصف الثاني بمساند للذراع قابلة للطي والتعديل.

ويوفر الصف الأمامي في مقصورة القيادة ميزة التحكم بدرجة الحرارة. مع نظام صوتيّ من Bose يضم 17 مكبرا.

وتتمتع السيارة الجديدة بتصميمٍ خارجي جذاب بتفاصيل جريئة. تظهر في عجلات قياس 22 بوصة من المعدن ولمسات الكروم الداكن.

وتم تجهيز السيارة. بمحرك ثماني الأسطوانات بسعة 5.6 لتر وقوة 400 حصان وعزم دوران يبلغ 560 نيوتن متر.

ونظام نقل حركة أوتوماتيكي متطور من 7 سرعات. وتم تزويدها بنظام الدفع الرباعي لجميع الأنماط من إنفينيتي ليعزز من كفاءتها وسهولة قيادتها إلى أبعد الحدود.

وتحتوي سيارة QX80 بنسختها لعام 2022. على نظام تعليق رباعي مستقل بتصميم من محور مزدوج يوفر قيادة سلسة ومطمئنة.

ونظام التحكم الهيدروليكي بحركة الهيكل. الذي يؤمن قيادة ممتعة وتعليقا خلفيا أوتوماتيكيا ذاتي التكيف لتعزيز قدرة السيارة على السحب.

وتتميز فئة SENSORY بمقاعد مكسوة بالجلد بالكامل وعجلات معدنية قياس 22 بوصة وشاشة عرض قياس 12.3 بوصة بنظام إن تاتش.

إضافة لنظام Bose الصوتي عالي الأداء. والمزود بـ 13 مكبر صوت والباب الخلفي الكهربائي وغيرها من المزايا.

فيما تضم سيارات فئة ProACTIVE نظام الأمان الاستباقي من إنفينيتي، مع مزايا السحب ولمسات خارجية من الكروم اللامع والكثير غيرها.

في حين تنفرد سيارات فئة Black Edition. بعجلات من الألومنيوم قياس 22 بوصة بلمسات داكنة.

إضافة إلى لمسات خارجية من الكروم الداكن والأسود. تشمل المرايا الخارجية والمقدمة الأمامية وفتحات المصدات الجانبية وغيرها.