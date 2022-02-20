وليامز تشدد على ضرورة توسيع دائرة التوافق

أخبار ليبيا 24

شددت المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز، على ضرورة أن تسعى مختلف القوى السياسية الليبية إلى تحقيق أوسع توافق ممكن، من خلال عملية شاملة وشفافة.

وجاء ذلك في بيان لها عقب لقائها السبت عضوَي المجلس الأعلى للدولة بلقاسم اقزيط وعبد الله جوان.

وبحثت وليامز خلال اللقاء الوضع السياسي الحالي. وجددت من خلاله دعوتها لجميع الأطراف الفاعلة للاستمرار في التركيز على العملية الانتخابية. وفقًا لمطلب الشعب الليبي والحفاظ على الهدوء القائم في البلاد.

وكان قد اتهم الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، المبعوثة الأممية بالانحياز للأطراف السياسية التي لا تريد الانتخابات.