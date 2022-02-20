ماكسيما 2022.. فخامة السيارات الرياضية

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سيارة سيدان كاملة الحجم ممتعة بالقيادة وجميلة بالتصميم، حيث يلتف شكلها الخارجي حول المقصورة الفسيحة بكل فخامة. وعلى الرغم أنها من الجيل الثامن للسيارة وتمَ بدء إنتاجها منذ أربعين عامًا فإن السيارة ما زالت تحتفظ بشعبية واسعة. خاصة بين الزبائن الذين يقدرون المساحة الداخلية الواسعة، والأداء القوي الممزوج بالفخامة، مقابل السعر المقبول في سيارة سيدان كاملة الحجم.

وعلى الرغم من أن أداء السيارة أقل بكثير من أداء السيارات الرياضية فإنها بمحركها سداسي الأسطوانات ذي استطاعة 300 حصان مدفوعة إلى العجلات الأمامية. تقدم أرقامًا مثيرة للإعجاب فيما يخص الأداء، خاصة بالنسبة لسيارة تعتمد على الدفع الامامي.

كما أن السيارة مزودة بأحدث وسائل الراحة التقنية الحديثة بما في ذلك Apple CarPlay و Android Auto ومجموعة كبيرة من وسائل المساعدة والأمان للسائق. ما يجعل السيارة خيارًا مناسبًا للسائقين الذين لا يحبون سيارات الدفع الرباعي أو السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وفي الوقت نفسه يحتاجون إلى مساحة رحبة للركاب ويقدرون راحة السيارة الكبيرة ذات الشكل السيدان الرياضي التقليدي.

الشكل الخارجي

تتمتع نيسان ماكسيما 2022 بتصميم رياضي مميز، عرفت فيه منذ ظهور السيارة، كما تم طرح السيارة بسبعة ألوان خارجية مختلفة، وبعجلات معدنية قياس 18 إنش و19 إنش للطراز الأعلى (SR2).

أول ما يلفت النظر للسيارة الأضواء رائعة التصميم من نوع LED المتداخلة مع شبك محرك السيارة الأمامي المميز، وتستمر خطوط تصميم السيارة عبر انحناءات انسيابية فوق العجلات من الجانب لتنتهي في الخلف عند الزجاج الخلفي، لتلتقي بخط السقف المنحدر وينتهي تصميم السيارة مع عوادم رباعية أنيقة، فيما يبرز استخدام الكروم في مقابض الأبواب والإطار السفلي للنوافذ ليكسر رتابة اللون ويمنح مظهر السيارة العام المزيد من الفخامة.

المحرك وناقل الحركة

تعد واحدة من أسرع سيارات السيدان كبيرة الحجم، ويبدو أن محركها سداسي الأسطوانات سعة 3.5 لتر ينتج 300 حصان ويحرك السيارة بكل رشاقة مقترنًا بناقل الحركة الأوتوماتيكي المتغير باستمرار (CVT)، في الاختبارات التي أجريت على السيارة من فئة بلاتينيوم (أعلى فئة من السيارة) من السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة في 5.7 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 211 كم في الساعة، متجاوزةً المنافسين التقليدين مثل فولكس فاجن أرتيون وطرازات دودج تشارجر المزودة بمحرك سداسي الأسطوانات، ما يعطي انطباعًا أن المحرك قادر على التعامل مع السيارة كبيرة الحجم بشكل جيد.

كما أن نظام التعليق والمخمدات تعمل بشكل جيد وثابت، خاصة في مناورات المنعطفات القاسية حيث تمكنت السيارة من التغلب بسهولة على منافسيها.

استهلاك الوقود

أثبتت مجموعة نقل الحركة بما فيها المحرك في السيارة أنها بارعة في مزج الأداء والكفاءة مع أرقام جيدة في استهلاك الوقود، حيث يمكن للسيارة أن تقطع 8.5 كم لكل ليتر وقود داخل المدينة و 12.75 كم لكل ليتر على الطرقات السريعة، ما يجعلها رفيقًا مثاليًا لقطع المسافات الطويلة.

وخلال اختبار حقيقي للاقتصاد في استهلاك الوقود على طريق سريع يبلغ طوله 320 كم، تجاوزت الأرقام التوقعات، وحققت السيارة 13.60 كم لكل ليتر وقود، هذا ويمكن للسيارة استيعاب في خزان الوقود ما مجمله 68 ليترًا من الوقود.

المقصورة الداخلية

سيارة نيسان ماكسيما 2022 من الداخل تتسع لخمسة أشخاص في مقصورة جيدة التنفيذ ومليئة بالمواد ناعمة الملمس وأدوات تحكم بسيطة والعديد من الميزات المتطورة، تعد مساحة الأرجل في المقعد الأمامي من بين الأفضل في فئتها، ومساحة المقاعد الخلفية جيدة ولكنها ليست رحبة كما هو الحال في المنافسين الأكبر مثل تويوتا أفالون التي توقف إنتاجها الآن.

مقاعد السائق والراكب الأمامي القابلة للتعديل كهربائياً وعجلة القيادة ومقبض ناقل الحركة مغطى بالجلد، والتحكم التلقائي بالتكييف ثنائي المنطقة، ومرآة الرؤية الخلفية قابلة للتعتيم التلقائي، وتحوي السيارة على شاشة تعمل باللمس من قياس 8 إنش لإدارة نظام المعلومات و الترفيه.

أما الصندوق الخلفي فتبلغ مساحته 405 ليترات، ويعد صغيرًا في هذه الفئة. ومع ذلك فإن مقصورتها الكبيرة وإمكانية طي المقاعد الخلفية لرفع سعة الشحن واستيعاب الأغراض الأكبر حجمًا يقلل من أهمية صغر حجم الصندوق الخلفي.

المعلومات والترفيه

يعد نظام المعلومات والترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 8.0 بوصات قياسيًا في جميع طرازات نيسان ماكسيما، سهل الاستخدام بالإضافة إلى عدد من أزرار التحكم في الكونسول الوسطي للوصول السريع إلى بعض الخيارات الهامة مثل التحكم بالصوت والتحكم في التكييف، كما يوفر النظام أيضًا مراقبة المركبة وكذلك التشغيل عن بُعد والوصول إلى قفل الباب.

السلامة ومساعدة السائق:

نظام الكبح الآلي القياسي في حالات الطوارئ.

تحذير قياسي من الاصطدام الأمامي.

مثبت السرعة التكيفي.

مواصفات سيارة نيسان ماكسيما 2022

تطرح بثلاث طرازات في دول الخليج متباينة في السعر والإمكانيات والمواصفات، لكنها جميعًا تشترك بأنها تتمتع بالمحرك سداسي الأسطوانات ذي استطاعة 300 حصان:

طراز S

وهي النسخة الأساسية من السيارة وأهم المزايا فيها:

عجلات مسبوكة من خلائط الألمنيوم مقاس 18 بوصة.

مصابيح أمامية أوتوماتيكية ذكية LED.

نظام التحكم الديناميكي بالسيارة (VDC) مع نظام التحكم بالتشبث (TCS).

قماش كشميري في فرش السيارة

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طراز SV

وتضم إضافة للميزات السابقة بعض الإضافات:

عجلات مسبوكة من خلائط الألمنيوم مقاس 18 بوصة.

نظام صوت محيطي من 11 سماعة.

نظام التحكم في ثبات السرعة الذكي.

جلد كشمير/ فحمي.

نظام بريميوم ترافيك من نيسان مع تطبيق ملاحي متطور

نظام ملاحي بوز مقاس ٨ بوصات

طراز SR2

وتعد أفخم إصدار من السيارة ويضم بعض الإضافات المهمة:

عجلات مسبوكة من خلائط الألمنيوم مقاس 19 بوصة.

عجلة قيادة مكسوة بالجلد الفاخر.

دواسات رياضية من الألومنيوم.

مرايا جانبية قابلة للطي آليًا.

نظام تعليق رياضي ذكي.

نظام التحذير لعدم مغادرة المسار.