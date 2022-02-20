مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (2,292) إصابة بـ”كورونا”

20 فبراير، 2022 11:49 ص
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المركز الوطني لمكافحة الأمراض
المركز الوطني لمكافحة الأمراض

أخبارليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل عدد (2,292) عينة موجبة. موضحًا أن نسبة الحالات الموجبة ( 29.4 %) .

وذكر المركز أنه استلم عدد (7,789) عينة بينها  عدد ( 5,497) عينة سالبة، مؤكدًا أن  عدد الحالات الحرجة (135).

وأشار المركز. إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت (4,030) حالة، في حين تم تسجيل (13) حالة وفاة.

وذكر المركز أن إجمالي الإصابات. “العدد التراكمي” 484,445 حالة، والحالات النشطة 36,338 حالة، والمتعافين 441,916 حالة. والوفيات 6,191 حالة.

20 فبراير، 2022 11:49 ص
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