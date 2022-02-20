مصرف الإدخار يعلن الالتزام بمبادرة الدبيبة وينفي البدء في استلام الملفات

20 فبراير، 2022 10:57 ص
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مصرف الإدخار
مصرف الإدخار

أخبارليبيا24

أعلن مصرف الإدخار والاستثمار العقاري. عن التزامه بمبادرة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بشأن الإقراض.

ونفى المصرف. صحة ما يتم تداوله بصفحات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات المرئية والمسموعة. عن إعلانه عن شروط ومتطلبات الإقراض وبدء استلام الملفات من المواطنين.

وأكد المصرف أن اللجان الوزارية المكلفة بهذا الشأن. ستستأنف عملها اعتبارًا من اليوم الأحد. لإعداد الملامح الرئيسية للأقراض.

وأشار مصرف الإدخار. إلى أن الشروط والمستندات المطلوبة سيتم الإعلان عنها بمجرد اعتمادها.

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قال خلال كلمة له في احتفالات ذكرى فبراير بمدينة طرابلس. إنه سيتم توزيع 50 ألف قطعة أرض وتخصيص قروض سكنية للشباب. عبر مصرف الادخار ابتداءً من غد الأحد، بالتعاون مع صندوق الزكاة والجهات المختصة.

20 فبراير، 2022 10:57 ص
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