صنع الله يبحث الصعوبات التي تواجه شركة نفوسة النفطية
عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، اجتماعا مع رئيس لجنة إدارة شركة “نفوسة” للعمليات النفطية محمد جمال الدين، وذلك لبحث مجالات عمل الشركة والصعوبات التي تواجهها.
وناقش الاجتماع، الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، أنشطة الشركة الحالية. وبرنامج عملها ومشاريعها المقترحة لسنة 2022 والصعوبات التي تعيق تنفيذها. إضافة إلى استعراض الميزانية المطلوبة لإنجاز هذه المشاريع، كما استعراض عدد من الأمور الفنية المتعلقة بمشاريع الشركة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة نفوسة محمد جمال الدين،أن برامج الشركة المزمع تنفيذها. والمتعلقة بتنفيذ هذه المشاريع وبالاستعانة بالكفاءات الفنية بشركات القطاع. وذلك للإسهام في إنجاز مشاريعها، مؤكدًا أن الوضع الأمني ممتاز في مواقع الشركة.
من جانبه، أكد صنع الله، دعم المؤسسة اللامحدود لشركة “نفوسة” في سبيل تحقيق كل مستهدفاتها. وإنجاز مشاريعها التي تعول عليها المؤسسة لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.
وفي سياق ليس ببعيد استنكر الاتحاد العام لعمال النفط والغاز ليبيا باستنكار ما تم التطرق إليه من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم خلال حفل ثورة السابع عشر من فبراير.
وبحسب ما وود من الاتحاد أن “الدبيبة” أصدر عدة قرارات من ضمنها زيادة مرتبات القطاعات الأخرى. ولم يتطرق إلى قرار زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط.
كما طالبوا من الاتحادات الفرعية بالشركات الخروج والتعبير عن هذه التصرفات الغير مسؤولة من رئيس الحكومة والتي على اثرها سوف يكون للعاملين بقطاع النفط اجراءات تصعيدية تأثر على سير العمليات الإنتاجية بالقطاع.