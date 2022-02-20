صنع الله يبحث الصعوبات التي تواجه شركة نفوسة النفطية

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عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، اجتماعا مع رئيس لجنة إدارة شركة “نفوسة” للعمليات النفطية محمد جمال الدين، وذلك لبحث مجالات عمل الشركة والصعوبات التي تواجهها.

وناقش الاجتماع، الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، أنشطة الشركة الحالية. وبرنامج عملها ومشاريعها المقترحة لسنة 2022 والصعوبات التي تعيق تنفيذها. إضافة إلى استعراض الميزانية المطلوبة لإنجاز هذه المشاريع، كما استعراض عدد من الأمور الفنية المتعلقة بمشاريع الشركة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة نفوسة محمد جمال الدين،أن برامج الشركة المزمع تنفيذها. والمتعلقة بتنفيذ هذه المشاريع وبالاستعانة بالكفاءات الفنية بشركات القطاع. وذلك للإسهام في إنجاز مشاريعها، مؤكدًا أن الوضع الأمني ممتاز في مواقع الشركة.

من جانبه، أكد صنع الله، دعم المؤسسة اللامحدود لشركة “نفوسة” في سبيل تحقيق كل مستهدفاتها. وإنجاز مشاريعها التي تعول عليها المؤسسة لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

وفي سياق ليس ببعيد استنكر الاتحاد العام لعمال النفط والغاز ليبيا باستنكار ما تم التطرق إليه من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم خلال حفل ثورة السابع عشر من فبراير.

وبحسب ما وود من الاتحاد أن “الدبيبة” أصدر عدة قرارات من ضمنها زيادة مرتبات القطاعات الأخرى. ولم يتطرق إلى قرار زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط.

كما طالبوا من الاتحادات الفرعية بالشركات الخروج والتعبير عن هذه التصرفات الغير مسؤولة من رئيس الحكومة والتي على اثرها سوف يكون للعاملين بقطاع النفط اجراءات تصعيدية تأثر على سير العمليات الإنتاجية بالقطاع.