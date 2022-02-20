سكودا تكشف عن سيارة شبابية أنيقة واقتصادية

أخبار ليبيا 24

عرفت Fabia على مر السنوات الماضية كواحدة من أكثر السيارات عملية واقتصادا في استهلاك الوقود، لكن سكودا قررت تحويلها هذا العام إلى سيارة مميزة لفئة الشباب.

هيكل انسيابي

وتتميز نسخة Monte Carlo الجديدة عن سيارات Fabia السابقة بهيكل أكثر انسيابية بملامح رياضية.

كما حصلت على تصاميم أكثر عصرية للواجهات والعجلات. وأضيفت عليها لمسات أنيقة على تصاميم الأبواب والمصابيح والمرايا الجانبية وممتصات الصدمات.

قمرة قيادة مميزة

وطالت التغييرات قمرة هذه السيارة أيضا، إذ جهزت بمقاعد أمامية مريحة دمجت فيها مساند الرأس مع الجسم الرئيسي للمقعد.

وتزينت القمرة بعناصر من الكروم وألياف الكربون. أما واجهة القيادة فجهزت بمقود رياضي مميز وثبتت في منتصفها شاشة لمسية كبيرة تعمل مع أحدث أنظمة المولتيميديا. ووضعت أمام السائق شاشة إضافية تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

محركات اقتصادية

وستحصل هذه المركبة على عدة أنواع من المحركات منها محركات MPI اقتصادية بسعة 1.0 ليتر وعزم 65 حصانا. ومحركات TSI توربينية بسعة 1.0 ليتر وعزم 95 و110 أحصنة. ومحركات DSG بعزم يصل إلى 150 حصانا، ستسمح لها بالوصول إلى سرعة 225 كلم/سا.