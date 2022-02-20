حالات تسمم ووفاة جراء طعام مسمم في صالة أفراح بطرابلس

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أفادت مصار صحافية بوفاة امرأة وشاب وأصابة أكثر من 40 شخصا أمس السبت، جراء تناولهم طعاما متسمما في إحدى صالات الأفراح في مناسبة اجتماعية بالعاصمة طرابلس.

رئيسة قسم الإعلام بوزارة الصحة وداد بالنيران،أكدت في تصريحات صحافية وفاة امرأة تبلغ 44 عاما. وشاب من ذوي متلازمة داون.

وأشارت إلى أن الحالة الصحية لكل المصابين بالتسمم مستقرة، ومنهم من تلقى العلاج وغادر المستشفى. ومنهم من لا يزال يتلقى العلاج.

من جهة أخرى، أوضح رئيس وحدة الرقابة على الأغذية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية أبو بكر مروان. أن وضع الحالات المتسممة جراء الطعام الذي تناولوه في مناسبة أمس، في تحسن. وقد استقر اليوم الأحد، مع تسجيل وفاتين، ووجود حالة حرجة.

وقال إن عدد المتضررين لم يحصر إلى الآن، وهناك حالات في قصر بن خيار والخمس وبعض ضواحي طرابلس. ممن تربطهم علاقة اجتماعية بالعائلة صاحبة المناسبة.

أعلن المستشفى الجامعي طرابلس عن “استقبال 115 حالة تسمم غذائي، خلال 72 ساعة”.

وأوضح المستشفى الجامعي، في بيان، أن “الحالات التي استلزم إيوائها بلغت 37 بينهما طفلان، إلى جانب تسجيل حالة وصلت متوفية”.

وأضاف البيان؛ أن “الحالات التي استقبلها اليوم الأحد بلغ عددها 35 حالة، استلزم إيواء 4 حالات ومغادرة الباقي بعد تلقيهم العلاج”.

وتابع المستشفى الجامعي، أن “قسم الإسعاف استقبل مساء الجمعة 19 حالة استلزم إيواء طفلين منها، والبقية قدمت لهم خدمة طبية وغادروا وحدة الملاحظة بالقسم”.

وذكر المستشفى الجامعي أنّه، “جرى استقبال 61 حالة يوم السبت، استلزم إيواء حالتين في وحدة العناية، وإيواء 21 حالة، وتسجيل حالة وصلت متوفية، وخروج الباقي”.