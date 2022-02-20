تنتوش: من الجهة التي درست قرارات دبيبة وما القيمة المالية التي بنيت عليها

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قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش في تصريحات صحافية إن رئيس أي حكومة يجوز له اتخاذ قرارات مماثلة لما اتخذه رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وذلك بشأن منح القروض وتخصيص قطع الأراضي ولا نعلم هل تمت دراسة هذه القرارات، ومن الجهات التي قامت بالدراسة، وما القيمة المالية التي بنيت عليها؟

وأكد تنتوش أن تنفيذ هذه القرارات يحتاج إلى ميزانية معتمدة وبرامج مقدمة للسلطة التشريعية. وأن يتوافق عليها من خلال ميزانية برامج وأهداف، والقرارات تُعد فورية وسريعة.

وتابع ” أرى أن التمدد الرأسي أفضل من الأفقي، بمعنى استكمال وبناء شقق سكنية وتقديمها للشباب. أفضل من توزيع قطع أراضٍ في دولة لا تملك ملكية عامة، وأغلب وزاراتها وقطاعاتها العامة مؤجرة. بآلاف الدنانير شهريا ولا تملك مباني عامة”.

واوضح أن رئاسة البرلمان وجهت فيما سبق خطابا لرئيس الحكومة ومحافظ المصرف المركزي بعدم التوسع في الإنفاق. واقتصار ذلك في الباب الأول والرابع الخاصين بالمرتبات والتنمية فقط. إلى حين صدور قرار من البرلمان بالصرف وفق آلية معينة

ونوه إلى إنها قرارات سريعة من حكومة تسيير أعمال لا يجوز لها التوسع في الإنفاق. خاصة أن هناك مراسلة تحد من توسعها في الصرف.

وفي سياق متصل قال وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، فتح الله الزني أنه جرى الاتفاق على إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الحكومة لإسكان الشباب والأسر المحتاجة.

وأوضح الزني في مؤتمر صحفي ضم عددا من وزراء حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد. أن الوحدات السكنية المستهدفة بمبادرة رئيس الحكومة، هي المتوقفة منذ 10 سنوات ولم تخصص سابقا.