بوقعيقيص: أتطلع الى وزير من مكون الحضور في برقة

20 فبراير، 2022 10:00 ص
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آمال بوقعيقيص
آمال بوقعيقيص

أخبارليبيا24

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي آمال بوقعيقيص. على ضرورة أن ينال مكون حضور برقة على منصب وزير في الحكومة الجديدة.

وقالت بوقعيقيص. في منشور عبر حسابها على “فيسبوك” :”في خضم هذا التدافع نحو الوزارات أتطلع الى وزير من مكون الحضور في برقة”.

وتابعت عضو ملتقى الحوار السياسي :”هذا حق لهم. شأنهم في ذلك شأن الجميع وبدون ضغينة”.

وأكدت بوقعيقيص بالقول :”لن أقبل الاستهانة بـ 750000 نسمة في بنغازي لمصلحة الضواحي”.

وأوضحت :”حسب ماتناهى لعلمي. نصيب برقة  تسعة وزراء. فلا تهمشوا أهل عاصمة الإقليم”.

وواصلت في منشورها :”لا عيب في المحاصصة السياسية ونحن لسنا (بدون) ولكننا نمثل أكثر من ثلث سكان الإقليم”.

20 فبراير، 2022 10:00 ص
14

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