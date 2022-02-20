بوقعيقيص: أتطلع الى وزير من مكون الحضور في برقة

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أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي آمال بوقعيقيص. على ضرورة أن ينال مكون حضور برقة على منصب وزير في الحكومة الجديدة.

وقالت بوقعيقيص. في منشور عبر حسابها على “فيسبوك” :”في خضم هذا التدافع نحو الوزارات أتطلع الى وزير من مكون الحضور في برقة”.

وتابعت عضو ملتقى الحوار السياسي :”هذا حق لهم. شأنهم في ذلك شأن الجميع وبدون ضغينة”.

وأكدت بوقعيقيص بالقول :”لن أقبل الاستهانة بـ 750000 نسمة في بنغازي لمصلحة الضواحي”.

وأوضحت :”حسب ماتناهى لعلمي. نصيب برقة تسعة وزراء. فلا تهمشوا أهل عاصمة الإقليم”.

وواصلت في منشورها :”لا عيب في المحاصصة السياسية ونحن لسنا (بدون) ولكننا نمثل أكثر من ثلث سكان الإقليم”.