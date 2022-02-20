بوجناح يستمع لمطالب النجيلة الغربية ويعد بتنفيذها

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استقبل نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح يوم الاحد وفد من أعيان منطقة النجيلة الغربية سواني بن آدم ،للاستماع لمطالبهم والوقوف على احتياجاتهم.

وبحسب صفحة بوجناح على الفيسبوك أن الوفد استعرض خلال اللقاء الوضع المعيشي الذي تمر بيه المنطقة. ومستوى الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية.

كما ناقش الاجتماع العديد من الأزمات التي تعاني منها البلدية من بينها انقطاع المياه وجفاف الآبار فيها. وأزمة الصرف الصحي، ومشاكل الطرق والبنية التحتية في المنطقة.

وطالب الوفد من الحكومة بتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية، مثمنين الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية. في سبيل توفير احتياجات معظم المدن والمناطق الليبية.

وأشار إلى أن مناطق ورشفانة تحتاج لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين بشكل عاجل. مشيرين بأنهم بحاجة إلى عدة تجهيزات لاستكمال مستشفى النجيلة الغربية القروى.

من جانبه أشار أبوجناح على ما عانته منطقة ورشفانة جراء الحروب ،والضرر الذي طال المباني الإدارية والخدمية.

وأكد بأن الحكومة سوف تولي اهتمام بمعالجة والاهتمام بهذه القطاعات وبشكل جدي وفعال. بما يساهم في إعادة الحياة وتخفيف من معاناة المواطنين ،وأنها ستعمل على استكمال كافة المشاريع المتوقفة وجعلها ضمن خطة عودة الحياة لإحياء المشاريع التنموية في كافة ربوع ليبيا.

ونوه بأنه على استعداد تام للقيام بزيارة ميدانية للمنطقة رفقة وفد وزاري وبحضور مدراء الاجهزة التنفيذية للوقوف على احتياجات المنطقة بشكل عاجل.