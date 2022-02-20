الزيات: نتائج حالات التسمم ستظهر بعد 72 ساعة

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قال مدير الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات، إن نتائج العينات التي سبحها الفريق المختص في واقعة التسمم ستظهر بعد 72 ساعة.

وأوضح الزيات لأخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أن تم أخذ مسحة من الأطعمة التي قُدمت في المناسبة الاجتماعية. التي شهدت تسجيل حالات تسمم، ومن الأواني لمعرفة سبب التسمم.

وأضاف الزيات، أنه سجلت أكثر من 80 حاله تسمم وحالتي وفاة لسيدة وشاب، مشيراً إلى أن بعض الحالات. وصلت الى المستشفيات بوضع حرج وأخرى مستقرة.

يذكر أن عشرات المواطنين تعرضوا لتسمم في قاعة للإفراح بالعاصمة طرابلس. نتج عنه تسجيل حالتين وفاة.

أفادت مصار صحافية بوفاة امرأة وشاب وأصابة أكثر من 40 شخصا أمس السبت، جراء تناولهم طعاما متسمما في إحدى صالات الأفراح في مناسبة اجتماعية بالعاصمة طرابلس.

رئيسة قسم الإعلام بوزارة الصحة وداد بالنيران،أكدت في تصريحات صحافية وفاة امرأة تبلغ 44 عاما. وشاب من ذوي متلازمة داون.

وأشارت إلى أن الحالة الصحية لكل المصابين بالتسمم مستقرة، ومنهم من تلقى العلاج وغادر المستشفى. ومنهم من لا يزال يتلقى العلاج.

من جهة أخرى، أوضح رئيس وحدة الرقابة على الأغذية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية أبو بكر مروان. أن وضع الحالات المتسممة جراء الطعام الذي تناولوه في مناسبة أمس، في تحسن. وقد استقر اليوم الأحد، مع تسجيل وفاتين، ووجود حالة حرجة.

وقال إن عدد المتضررين لم يحصر إلى الآن، وهناك حالات في قصر بن خيار والخمس وبعض ضواحي طرابلس. ممن تربطهم علاقة اجتماعية بالعائلة صاحبة المناسبة.