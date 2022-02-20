الجزائر تعلن مقتل سبعة إرهابيين في عملية للجيش ببلدية بني زيد

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أعلنت، وزارة الدفاع الجزائرية، يوم السبت، مقتل سبعة إرهابيين على يد مفارز للجيش الجزائري، إثر عملية بحث وتمشيط بغابة واد الدوار بلدية بني زيد دائرة القل بولاية سكيكدة، بإقليم الناحية العسكرية الخامسة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “هذه العملية التي لا تزال متواصلة. تمكنت من استرجاع 6 مسدسات رشاشة من نوع (كلاشنكوف) إضافة إلى بندقية بمنظار وكميات كبيرة من الذخيرة وأجهزة اتصال وألبسة وأدوية وأغراض أخرى”.

ووفق البيان، فإن هذه العملية النوعية تأتي لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية. التي تحققها مختلف وحدات الجيش الجزائري. ولتؤكد مرة أخرى مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، لدحر كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد. وكذلك العزم على تعقب هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أين ما وجدوا عبر كامل التراب الوطني.

ونشرت الوزارة، على حسابها في موقع فيسبوك، صور للإرهابيين بعد القضاء عليهم، وكذلك لأسلحة كانت بحوزتهم.

وفي يناير الماضي أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية القضاء على 9 إرهابيين، والقبض على 14 آخرين، فضلا عن ضبط 222 عنصرا دعما للجماعات الإرهابية، وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.