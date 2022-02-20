الأرصاد الجوية: طقس مستقر هذا اليوم على معظم أرجاء البلاد

20 فبراير، 2022 9:40 ص
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طقس معتدل
طقس معتدل

أخبارليبيا24

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد. أن الطقس مستقر هذا اليوم على معظم أرجاء البلاد.

وأضاف المركز عبر حسابه على موقع “فيسبوك” أن الحرارة القصوى تتراوح مابين (20-26) مْ .

وأكد أن مناطق شمال غرب ليبيا تتأثر من يوم الغد برياح شمالية غربية  تساهم فى انخفاض درجات الحرارة.

وأشار إلى أن تأثير الرياح الشمالية النشطة يكون يوم الثلاثاء على معظم مناطق الشمال مع انخفاض درجات الحرارة وتكاثر للسحب.

وأفاد المركز أنه يتخللها سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق وتكون جيدة على مرتفعات الجبل الأخضر.

20 فبراير، 2022 9:40 ص
12

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