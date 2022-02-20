أطلاق المرحلة الأولى من مبادرة الدبيبة لإسكان الشباب والأسر المحتاجة

أخبار ليبيا 24

قال وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، فتح الله الزني أنه جرى الاتفاق على إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الحكومة لإسكان الشباب والأسر المحتاجة.

وأوضح الزني في مؤتمر صحفي ضم عددا من وإزراء حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد. أن الوحدات السكنية المستهدفة بمبادرة رئيس الحكومة، هي المتوقفة منذ 10 سنوات ولم تخصص سابقا.

وتقدم المرحلة الأولى من مبادرة الإسكان التي أطلقها الدبيبة منفعة السكن لـ 25 ألف مستفيد.

وتتمثل المبادرة في توفير قطع سكنية تتجاوز 8026 قطعة، كما تشمل المبادرة تقديم 3 آلاف قرض نقدي. وتستهدف المبادرة الشباب، وأسر الشهداء والجرحى. وذوي الاحتياجات الخاصة. والأسر المحتاجة

واستثنت المبادرة المتقدمين السابقين وأضحت الحكومة أن التقديم سيتم إلكترونيًا للحصول على المنفعة. لافتا أن ذلك لا يعني إلغاء التخصيصات السابقة.

وحددت الحكومة 27 فبراير موعدا لإطلاق منصة التسجيل.