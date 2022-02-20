أبوجناح يتفقد حالات التسمم الغذائي بطرابلس

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أجرى، وزير الصحة المكلف، نائب رئيس الحكومة، رمضان أبوجناح، فجر اليوم الأحد، زيارة تفقدية لمركزي طرابلس الجامعي وطرابلس المركزي، للاطمئنان على حالات التسمم جراء تناول طعام ملوث في أحد المناسبات.

ونتج عن التسمم، بحسب مكتب أبوجناح حالة وفاة واحدة قبل الوصول بها الى المستشفى.

وطمأن أبوجناح المواطنين بأن باقي الحالات التي تعرضت إلى التسمم تلقى رعاية صحية في المستشفيات المتواجدة فيها وأنهم بصحة جيدة وليست بخطرة كما يشاع.

وذكر، أن هناك أطقم طبية متكاملة تشرف على علاجهم مع توفر المشغلات الطبية لإيوائهم.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته التفقدية بأن التحاليل الأساسية موجودة في كلا المركزين. مع تواجد الأطقم الطبية والطبية المساعدة للعناية بالحالات الطارئة. وأصدر تعليماته المباشرة لمديري المراكز بالتكفل التام بعلاج حالات التسمم.

يأتي ذلك بينما أعلن رئيس وحدة سوق الجمعة للرقابة على الأغذية والأدوية‏، أبوبكر مروان. وفاة فتاة وصبي وإصابة 80 آخرين بتسمم غذائي نتيجة تناول وجبة ملوثة في مناسبة اجتماعية بإحدى الصالات في سوق الجمعة.

وأكد مروان، وفاة فتاة مواليد 1997 وصبي مواليد 2001، متأثرين بالتسمم، فيما وصل عدد الإصابات إلى 80 إصابة.

وقال مروان، إن مركز طرابلس الطبي استقبل نحو 45 حالة مصابة ولا وجود إلا لعنصرين طبيين يقومان تقديم العناية الطبية للمرضى. كما أكد وجود حالات أخرى بعدد من المصحات.

وأظهر تسجيل مصور نشره مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على فيسبوك وجود حالات أطفال نتيجة تعرضهم للتسمم.

وانتقد مروان تدني الخدمات الصحية داخل المراكز الصحية بالعاصمة نتيجة عدم وجود الإمكانيات.