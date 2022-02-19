مصرف الادخار: شروط الحصول على القروض سيتم الإعلان عنها اليوم السبت  

أخبار ليبيا 24

نفى مصرف الادخار والاستثمار العقاري، اليوم السبت، نشر الشروط الخاصة بالقروض، التي أعلن عنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.

وأوضح المصرف في بيان له، أنه سيتم مساء اليوم الإعلان عن كافة الشروط بعد اعدادها من قبل اللجنة المختصة.

ولفت المصرف في بيان مقتضب أن قبول طلبات القروض سيتم الشروع فيها غدا الأحد.

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قال خلال كلمة له في احتفالات ذكرى فبراير بمدينة طرابلس. أنه سيتم توزيع 50 ألف قطعة أرض وتخصيص قروض سكنية للشباب. عبر مصرف الادخار ابتداءً من غد الأحد، بالتعاون مع صندوق الزكاة والجهات المختصة.