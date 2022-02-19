مرسيدس تكشف عن أحدث سياراتها الكهربائية “سيدان”

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كشفت “مرسيدس”، العلامة التجارية الألمانية المتخصصة في تصنيع السيارات الفارهة، النقاب عن أحدث سياراتها الكهربائية AMG EQE عالية الأداء.

AMG EQE هي سيارة سيدان متوسطة الحجم أصغر من شقيتها الأكبر حجمًا سيارة EQS التي طرحتها عملاقة صناعة السيارات في العام الماضي. ولكنها توفر قوة أكبر من تلك السيارة المذهلة عديمة الانبعاثات.

تعمل بسرعة

وكما تتوقع من سيارة تحمل شارة مرسيدس الشهيرة AMG، فإن EQE هي سيارة كهربائية مصممة لتعمل بسرعة.

وقد تم تجهيز السيارة السيدان متوسطة الحجم بمحرك مزدوج يمكن أن يرسل القوة إلى جميع العجلات الأربع. ما يتولد عنه 617 حصانًا و 701 قدم من عزم الدوران.

الانطلاق من وضع السكون

وإذا لم يكن ذلك كافيًا لك، فهناك حزمة Dynamic Plus اختيارية تعزز هذه الأرقام إلى 677 حصانًا و 701 قدم.

وبفضل تلك الإمكانات التي يتيحها نظام الدفع في السيارة الجديدة. يمكن لـ AMG EQE “القياسية” الانطلاق من وضع السكون إلى 60 ميلاً في الساعة في 3.4 ثانية. وبسرعة قصوى تبلغ 137 ميلاً في الساعة، بينما يمكن للنسخة المزودة بحزمة Dynamic Plus أن تقطع المسافة نفسها في 3.2 ثانية وتصل إلى 149 ميلاً في الساعة.

بطارية ليثيوم

يتم تشغيل وحدة القيادة في سيارة AMG EQE بوساطة بطارية ليثيوم أيون بقدرة 90.6 كيلو وات في الساعة.

تهدف مرسيدس إلى الحصول على مدى يتراوح بين 275 و 322 ميلاً، الذي سيكون قوياً إن لم يكن مذهلاً. وسيتعين الانتظار حتى اقتراب موعد طرح السيارة لمعرفة الرقم المعتمد من وكالة حماية البيئة.

المظهر الخارجي

تتصل السيارة بشاحن سريع للتيار المستمر، ومن ثم فإنها ستتمكن من إضافة حوالي 112 ميلاً في 15 دقيقة، وهو أمر قوي مرة أخرى إذا كان غير مدهش .

ومن حيث المظهر الخارجي، تعد سيارة AMG EQE في الأساس مجرد نسخة أصغر من EQS. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات الدقيقة التي تجتمع لتضفي على السيارة طابعها الفريد.

وتشمل هذه الاختلافات على “الشبكة” التي جاءت على غرار سيارة AMG Panamerica مع شرائح عمودية. بالإضافة إلى برمجة ضوء جديدة، و”سبويلرز” ، وعجلات. ومثل شقيقتها EQS، تبدو سيارة AMG EQE أنيقة وعصرية.

كما أن المقصورة الداخلية للسيارة لم تتغير نسبيًّا. وهذا يعني أن لوحة القيادة الممتدة على شاشة MBUX الفائقة موجودة بالفعل.

ومن نظام شاشة العرض MBUX، ستتمكن من تحديد أحد أوضاع القيادة الخمسة: Slippery (الذي يوفر قوة بنسبة 50٪)، و Comfort (80%) و Sport ((90٪ و Sport+ ( + (100٪) ، و أخيرًا Race Start (100%).

كما تتميز السيارة التي تأتي مع حزمة Dynamic Plus بوضع إضافي: Race Start with boost والذي يسمح لك بالاستفادة الكاملة من قوة وحدة القيادة الإضافية، وعدد قليل من أصوات القيادة الإضافية التي يمكن الوصول إليها أيضًا عبر شاشة العرض MBUX.

جدير بالذكر أنه لن يتم طرح السيارة الكهربائية الرياضية AMG EQE للبيع حتى أوائل العام المقبل.