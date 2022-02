فيديو| ناسا تلتقط لحظات مذهلة لغيوم تحوم فوق جبل بالمريخ

شأخبار ليبيا 24

تركز مهمة المسبار كيوريوسيتي، التابع لوكالة ناسا، على الصخور وجيولوجيا الكوكب الأحمر، لكنه يحاول، في الوقت نفسه، معرفة ما يحدث في سماء المريخ.

وهذا الأسبوع، أصدرت وكالة ناسا صورتين بتقنية GIF تظهر الغيوم المنجرفة فوق موقع الاستكشاف على جبل شارب. أو “أيوليس مونس” بمعنى جبل الريح.

☁️ Just clouds drifting through the Martian sky. These wisps were ~50 miles (80 km) above me & the height suggests they’re made of carbon dioxide ice. These digitally-enhanced images from one of my navigation cameras were put together into 8-frame GIFs. https://t.co/msDbzywWMP pic.twitter.com/Rwhaot29nq

والتقط المسبار كيوريوسيتي، الذي يقترب الآن من عامه العاشر في استكشاف الكوكب الأحمر. الصور التي تُظهر إحداها مشهدا يتضمن منظر كوكب المريخ، والأخرى لسحب تتحرك مباشرة فوق كيوريوسيتي.

ولم تكن مهمة سهلة، كما أشار مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا في منشور بالمدونة يوم الاثنين (15 فبراير). لأن كاميرات كيوريوسيتي ليست مصممة للنظر إلى السماء.

وبدلا من ذلك، كانت كاميرات المركبة الجوالة مخصصة لتصوير صخور المريخ. وخصائص المناظر الطبيعية في رحلتها للبحث عن علامات قديمة لصلاحيتها للسكن.

وقال مختبر الدفع النفاث في تدوينة: “غيوم المريخ باهتة جدا في الغلاف الجوي، لذلك هناك حاجة إلى تقنيات تصوير خاصة لرؤيتها. يتم التقاط صور متعددة لتكون قادرة على الحصول على خلفية واضحة وثابتة. وهذا يسمح لأي شيء آخر يتحرك داخل الصورة، مثل السحب أو الظلال، أن يصبح مرئيا بعد طرح هذه الخلفية الثابتة من كل صورة على حدة”.

والتقطت السحب (وظلالها على السطح) في فيلمين من ثمانية إطارات، في 12 ديسمبر 2021 خلال اليوم المريخي البالغ 3325 (اليوم المريخي للمهمة لأن الأيام على الكوكب الأحمر أطول قليلا من دورة الـ 24 ساعة على الأرض).

وقالت ناسا: “يمكن للعلماء حساب مدى سرعة تحرك الغيوم – ومدى ارتفاعها في السماء – من خلال مقارنة المنظورين”.

The Curiosity rover caught clouds above it on Mars. Curiosity captured these spectacular images at the end of last year, on December 12, 2021. The clouds were approx. at an altitude of 80 km, which suggests that they are composed of ice carbon dioxide.

© @NASAJPL #Mars pic.twitter.com/1d90pBBS9s

— Erika  (@_AstroErika) February 17, 2022