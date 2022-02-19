ظهور جديد لسيف الإسلام القذافي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتشرت في مواقع التواصل صورة جديدة لسيف الإسلام القذافي وهو في الصحراء، وقد بدا وكأنه يصلي.

يشار أن سيف الإسلام القذافي اختفى منذ ظهوره في مدينة سبها الواقعة جنوب البلاد. يوم تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر من العام الماضي.

وأثار ذلك جدلا واسعا، وقامت مفوضية الانتخابات باستبعاده من القائمة الأولية للمرشحين. قبل أن تقضي محكمة سبها بإدراج اسمه ضمن القوائم النهائية لمرشحي الرئاسة في ليبيا.

يذكر أن سيف الإسلام عاد إلى الواجهة السياسية، بعد نحو 10 أعوام من مقتل والده معمر القذافي. على يد محتجين إبان ثورة 2011.

وأعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، وقدم نهاية يناير الماضي، مبادرة سياسية لحل ما وصفه “بالانسداد السياسي في البلاد”، تتضمن تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية.

أعيرة نارية

وكان مسلحين أطلقوا أعيرة نارية باتجاه منزل عيسى الحضيري أحد مؤيدي المرشح سيف الإسلام القذافي في منطقة الجديد بمدينة سبها.

أوضحت أعلنت قناة “الجماهيرية” أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار باتجاه عيسي الحضيري، في منطقة الجديد بمدينة سبها الأربعاء. مشيرة إلى أن الجماعات المسلحة التي تسيطر على مدينة سبها، تقوم بين الحين والآخر باستهداف مؤيدي القذافي.

إهانة النساء

هذه الجماعات بحسب المصدر نفسه قامت منذ فترة بالاعتداء على بيت عبدالمجيد عثمان. ومنازل أخوته وتم الاعتداء على الأبناء وإهانة النساء وسرقة أموال ومشغولات ذهبية من قبل المسلحين. وجميعهم من مؤيدي سيف الإسلام القذافي.

رفض خارطة الطريق

يشار أن حراك “رشحناك من أجل ليبيا اخترناك” المؤيد لترشيح سيف الإسلام رفض خارطة الطريق المقدمة من قبل مجلس النواب. والتي تنص على تمديد ولايته أربعة عشر شهرا.

وقال رئيس الحراك محمد الرميح، إن مجلس النواب وبمشاركة مجلس الدولة. ينوي تعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بواسطة خارطة طريق تضمن لأعضائه البقاء في سدة الحكم على حساب هيبة الدولة الليبية وسيادتها. مضيفا أن خارطة الطريق الجديدة “ما هي الإ تغيير الوجوه السياسية وصرف المليارات مجددا دون الوصول لحل للأزمة وهو الانتخابات والانتقال السلمي للسلطة”.